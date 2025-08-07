Informe sobre derechos humanos de EEUU restará importancia a abusos de sus aliados (prensa)

El informe anual sobre derechos humanos que elabora Estados Unidos reducirá sus críticas a El Salvador, Israel y Rusia, mientras que las autoridades insinuaron que se centraría en cambio en lo que califican de una libertad de expresión decreciente en Europa.

El informe suele hacer hincapié en el encarcelamiento de disidentes, los derechos de las mujeres y las ejecuciones extrajudiciales en países con gobiernos autoritarios.

Pero el primer informe bajo la presidencia de Donald Trump parece destinado a pasar por alto los abusos de gobiernos cercanos a su administración, según The Washington Post, que reportó este miércoles haber visto borradores filtrados.

La sección sobre El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele ha encarcelado a migrantes expulsados de Estados Unidos sin juicio, dice que el país centroamericano no tuvo "informes creíbles de abusos significativos de los derechos humanos" en 2024, informó el Post.

Los grupos de defensa de derechos humanos refieren detenciones masivas y un sistema penitenciario abusivo en El Salvador.

El Post indicó que, si bien las referencias a los abusos contra los derechos humanos en los tres países siguen presentes, cada sección está considerablemente truncada.

Un alto funcionario del Departamento de Estado declaró a los periodistas que el informe en su conjunto se centrará en lo que la Casa Blanca llama "censura" en sus aliados tradicionales.

"En esta administración no estamos rehuyendo mantener conversaciones francas con nuestros socios y aliados sobre lo que consideramos censura o voces desfavorecidas, ya sean políticas o religiosas, y asegurarnos de que están protegidas, tanto si pertenecen a la corriente dominante como si no", dijo.

El funcionario, que hablaba bajo condición de anonimato, no dio ejemplos específicos de lo que el gobierno de Trump ve como una reducción del espacio para la libertad de expresión, pero el republicano y sus aliados se quejan con frecuencia de que las voces conservadoras están siendo silenciadas.

La semana pasada, legisladores opositores advirtieron que el informe debe seguir destacando los abusos reales, en vez de limitarse a repetir los temas de conversación de Trump, si quiere seguir teniendo algún valor.