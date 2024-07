Ingresó a EE.UU. como inmigrante ilegal en 2022 y fue detenido en la final de la Copa América: ¿Será deportado?

Escuchar

El domingo 14 de julio, la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia, celebrada en el Hard Rock Stadium de Miami, estuvo marcada por incidentes graves. Según reportes, los problemas comenzaron cuando fanáticos intentaron ingresar al estadio sin entradas, lo que provocó enfrentamientos con las autoridades. Entre los detenidos, había inmigrantes indocumentados, lo que pone en jaque su permanencia en EE.UU.

El desborde principal se produjo debido a la falta de controles policiales antes de llegar a las puertas del estadio, lo que facilitó que numerosos seguidores intentarán forzar su entrada. La situación se volvió incontrolable y llevó a las fuerzas de seguridad a intervenir y realizar múltiples arrestos.

El resultado de estos incidentes fue la detención de 27 personas, de las cuales 11 resultaron ser inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Entre los detenidos se encuentra Elkin Mayorga, un colombiano que ingresó ilegalmente al país en 2022 y al cual arrestaron el domingo pasado, acusado de agresión y resistencia a un agente de la ley, además de enfrentar cargos por ebriedad y desorden público.

Elkin Mayorga fue detenido en los incidentes de la final de la Copa América X @@ImmigrantCrimes

Según documentos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, citados por The New York Post, Mayorga habría cruzado ilegalmente la frontera de Arizona en marzo de 2022. Aunque lo detuvieron en ese momento, fue liberado pocos días después con un dispositivo de rastreo. Su participación en los disturbios del domingo lo volvió a poner bajo custodia de las autoridades.

Otro de los inmigrantes ilegales detenidos es Luis Beltrán Martínez, también de nacionalidad colombiana. Al igual que Mayorga, el hombre participó en los incidentes violentos que empañaron la final de la Copa América.

El partido de la final de la Copa América tuvo que demorarse tras incidentes en la inmediaciones del Hard Rock Stadium Lynne Sladky - AP

Estos hechos generan gran preocupación y debate sobre la seguridad en eventos deportivos masivos. La situación actual de los detenidos es desconocida, por lo que no se sabe si serán deportados o no. No obstante, la policía local tendría que remitir a la autoridad migratoria para seguir el debido proceso.

¿Cómo funciona el proceso de deportación?

De acuerdo con la explicación del gobierno de EE.UU., la deportación es un proceso de remoción por incumplir con las leyes. Asimismo, se indica que un extranjero puede ser detenido y deportado si:

Cometió un delito y violó las leyes de EE.UU.

Ingresó ilegalmente al país.

Desobedeció las leyes de inmigración repetidamente y es buscado por inmigración.

Está involucrado en actos criminales o representa una amenaza para la seguridad pública.

En el caso de quienes participaron en los disturbios, cumplen al menos dos de estas condiciones, por lo que sí son elegibles a una deportación. Sin embargo, las autoridades migratorias tendrán la última palabra.

El comunicado del Hard Rock Stadium tras los incidentes en la final de la Copa América

A través de su cuenta de X, (ex-Twitter), representantes del estadio donde se registraron los incidentes publicaron un extenso comunicado y aseguraron que colaboran con la CONMEBOL, la CONCACAF y con la justicia local para aclarar los hechos.

El comunicado oficial de Hard Rock Stadium tras los incidentes en la final de la Copa América JUAN MABROMATA - AFP

“Como hacemos después de todos los eventos importantes, evaluaremos los protocolos y procesos implementados en todos los aspectos de las operaciones del estadio. Seguimos agradecidos con los agentes de policía y el personal del estadio que trabajaron para priorizar la seguridad de todos los asistentes a pesar de la escala sin precedentes de comportamiento agresivo e ilegal que mostró un subconjunto de fanáticos rebeldes”, concluyeron los representantes en la publicación.

LA NACION