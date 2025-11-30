Inicia reunión entre altos funcionarios de EE. UU. y delegación de Ucrania en Florida

Altos funcionarios de Estados Unidos y una delegación de Ucrania comenzaron este domingo una reunión en Florida para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia, constató un periodista de la AFP.

Los negociadores ucranianos, liderados por Rustem Umerov, y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, junto al enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, comenzaron la reunión hacia las 10.10 locales (15.10 GMT).

Rubio dijo que las conversaciones buscan garantizar no solo el fin de la matanza, sino "el fin a la guerra, que deje a Ucrania soberana e independiente y con una oportunidad de verdadera prosperidad".

bur-ac/ksb/val/dg