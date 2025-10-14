Insta a Madagascar a respetar el “orden constitucional”

Estados Unidos instó el martes a todas las partes en Madagascar a encontrar una solución pacífica que respete el orden constitucional después de que una unidad militar tomara el poder del país.

"Instamos a todas las partes a buscar una solución pacífica en línea con el orden constitucional", dijo un portavoz del Departamento de Estado.

La unidad militar CAPSAT anunció que tomó el control del país después de que los parlamentarios votaran para destituir al presidente Andry Rajoelina.

El movimiento se produce tras semanas de protestas contra el gobierno provocadas por la escasez de electricidad y agua.

Según la ley de Estados Unidos, Washington está obligado a cortar la ayuda a los países si determina que se han producido golpes militares, aunque la administración del presidente Donald Trump ya ha reducido la asistencia estadounidense en todo el mundo.

Estados Unidos proporcionó alrededor de US$32 millones a Madagascar en el año fiscal que terminó el mes pasado, especialmente en áreas de la salud, según datos oficiales.

