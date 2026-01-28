Intento de Trump de destituir a gobernadora de la Fed podría ser "caso legal más importante" en historia del banco (Powell)

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles que el caso ante la Corte Suprema sobre el intento de Donald Trump de destituir a una gobernadora del banco central podría ser el desafío legal más importante al que se haya enfrentado la institución.

"Diría que ese caso es quizás el más importante en los 113 años de historia de la Fed", afirmó Powell el miércoles, al responder a una pregunta sobre por qué asistió a la audiencia del 21 de enero en torno al esfuerzo de Trump por destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook.

Powell, quien también ha calificado de motivada políticamente una investigación en su contra por parte del Departamento de Justicia de Trump, se negó a comentar las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que criticó su asistencia a la audiencia judicial.