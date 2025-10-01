Inter de Messi encaja una caótica derrota y se aleja del liderato en la MLS

En una desafortunada noche de Lionel Messi, el Inter Miami sufrió el martes una dura derrota 5-3 en casa ante el Chicago Fire que lo aleja de su objetivo de terminar como líder de la temporada regular de la MLS.

El marfileño Dje D'Avilla abrió en el minuto 11 el marcador para los visitantes en Fort Lauderdale (vecina a Miami), que ampliaron la ventaja con tantos del estadounidense Jonathan Dean (31') y el maliense Rominigue Kouamé (43').

El Inter marcó por medio del argentino Tomás Avilés (39') y el uruguayo Luis Suárez aportó un doblete (57' y 74') para el empate provisional.

Con el equipo de Javier Mascherano volcado al ataque, el estadounidense Justin Reynolds puso otra vez en cabeza a Chicago en el 80' y el prometedor Brian Gutiérrez liquidó a los locales con un espectacular misil desde fuera del área en el 83'.

El Inter fue otra vez víctima de su fragilidad defensiva y de la fatiga acumulada en su sexto partido en los últimos 17 días.

Este triunfo asegura el regreso a los playoffs del Chicago Fire, que no clasificaba desde 2017, y confirmó la eliminación del New York Red Bulls, subcampeón actual de la MLS.

El vigente campeón, Los Angeles Galaxy, ya estaba fuera de las eliminatorias que arrancan el 24 de octubre.

El Inter, por su parte, se mantiene en el cuarto lugar de la Conferencia Este con 56 puntos y tres jornadas aún por disputar en la temporada regular.

La escuadra floridana tiene escasas opciones de terminar por segundo año seguido en lo más alto del Este, ya que el líder Philadelphia Union le saca siete puntos con un partido más.

Messi, máximo artillero del campeonato con 24 dianas en 25 partidos, se fue en blanco por segundo juego consecutivo en una noche en la que estrelló una pelota en el palo.

