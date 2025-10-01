Inter de Messi recibe una goleada de Chicago y se aleja del liderato de la MLS

En una desafortunada noche de Lionel Messi, el Inter Miami sufrió el martes una dura derrota 5-3 en casa ante el Chicago Fire que lo aleja de su objetivo de terminar como líder de la temporada regular de la MLS.

Los locales, que se fueron al descanso 3-1 abajo, reaccionaron con un doblete de goles del uruguayo Luis Suárez que colocó el empate provisional en el minuto 74.

Pero con el equipo de Javier Mascherano volcado al ataque, el estadounidense Justin Reynolds devolvió la ventaja a Chicago en el minuto 80 y el joven Brian Gutiérrez liquidó a los locales con un espectacular misil desde fuera del área en el 83.

Messi, máximo artillero de la liga norteamericana (MLS) con 24 dianas en 25 partidos, se fue en blanco por segundo juego consecutivo en una noche en la que estrelló una pelota en el palo.

El Inter fue otra vez víctima de su fragilidad defensiva y de la fatiga acumulada en su sexto partido en los últimos 17 días, un maratón motivado por su participación en el Mundial de Clubes.

El entrenador Javier Mascherano, que realizó tres cambios para recomponer al equipo al descanso, se atribuyó la culpa del tropiezo.

"Esta derrota es exclusivamente mía", afirmó el joven técnico argentino. "Cuando tienes que cambiar el planteamiento a mitad del partido es porque claramente pensaste una cosa y se dio totalmente lo opuesto".

En el descanso, "le dije a los jugadores que me disculpen por no haber podido ayudar", relató El Jefecito.

Este triunfo selló el primer boleto a playoffs desde 2017 para el Chicago Fire, ahora dirigido por el exseleccionador estadounidense Gregg Berhalter, y confirmó la eliminación del New York Red Bulls, subcampeón actual de la MLS.

El vigente campeón, Los Angeles Galaxy, ya estaba fuera de las eliminatorias que arrancan el 24 de octubre.

El Inter, por su parte, ocupa la sexta plaza general con 56 puntos y tres jornadas aún por disputar en la temporada regular.

El actual líder, Philadelphia Union, le saca siete puntos al Inter aunque ha disputado un partido más.

La escuadra floridana necesita una improbable combinación de resultados para terminar por segundo año seguido en lo más alto de la clasificación general, un logro que la MLS premia con el trofeo Supporters' Shield.

Manita de Chicago -

En una noche con poco público en el Chase Stadium, los visitantes sólo tardaron 11 minutos en avanzarse en el marcador.

El marfileño Dje D'Avilla marcó con un cabezazo picado a la salida de un córner aprovechando la pasividad defensiva.

Camino al círculo central, Messi resoplaba al verse de nuevo por debajo en un inicio de partido.

A los 20 minutos, el capitán del Inter envió a las manos del arquero un tiro libre en inmejorable posición antes de que Chicago comenzara a explotar los enormes espacios en la retaguardia de Miami, con un contragolpe culminado por el estadounidense Jonathan Dean en el minuto 31.

El Inter despertó a las gradas con el descuento del 'Toto' Avilés en el 39, remachando una pelota suelta tras un tiro de esquina de Messi, pero el Fire golpeó otra vez antes del descanso con otro contraataque del maliense Rominigue Kouamé en el 43.

El Inter regresó del vestuario en busca de un gol rápido pero Messi volvió a quedarse a las puertas en una jugada en la que remató al poste y ese rechace lo estrelló su compatriota Tadeo Allende en el travesaño.

Suárez sí acertó en el 57, al rematar un pase filtrado de Baltasar Rodríguez, y después empató con un control orientado en el área y un disparo al palo largo.

La remontada de los locales murió esta vez en la orilla por su ingenuidad defensiva. Tras varios despejes fallidos, Reynolds anotó con un pase de la muerte de Mauricio Pineda y Gutiérrez clavó después un trallazo en la escuadra para completar la manita visitante.

"Estábamos tomando muchos riesgos", reconoció Mascherano. "Chicago te hace mucho daño en las transiciones y nos encontraron muy abiertos y con mucho campo para correr".

