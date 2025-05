Inter de Messi se conjura para resurgir antes del Mundial de Clubes

Apremiados por la cercanía del Mundial de Clubes, Lionel Messi y sus compañeros del Inter Miami se conjuraron para acabar con su mala racha este sábado en la visita al Philadelphia Union en la liga norteamericana (MLS).

El equipo que dirige Javier Mascherano se ha pasado la última semana en el diván, tratando de descifrar las causas del peor bache de juego y resultados desde la llegada de Messi dos años atrás.

El Inter registra cinco derrotas y un empate en los siete partidos disputados en el último mes, en el que fue eliminado en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y en la MLS descendió hasta el sexto lugar de la Conferencia Este.

Fiable al principio de temporada, la defensa de Miami se ha venido abajo encajando 20 goles en esos siete últimos partidos.

La goleada 3-0 recibida el domingo ante su público a manos del Orlando City acabó de encender las alarmas en el seno del Inter, que el 14 de junio acaparará la atención del mundo del fútbol al hospedar el partido inaugural del Mundial de Clubes de la FIFA.

Tras la caída ante Orlando, Messi y otras veteranas figuras tomaron la palabra en una reunión a puerta cerrada entre los jugadores que buscaba recomponer el rumbo, explicó este viernes el defensa Ian Fray.

“Ha sido un tramo difícil de partidos al que no estamos acostumbrados, pero hemos tenido la semana más dura de entrenamientos en toda la temporada y los chicos se han unido de verdad”, dijo el estadounidense en la rueda de prensa previa al duelo ante el Union.

- “Recuperar la confianza” -

Ajeno a la reunión, Mascherano defendió la autonomía de sus futbolistas para buscar soluciones.

“Al final en un grupo de trabajo es importante que entre ellos pueda haber comunicación”, afirmó 'El Jefecito'. “Yo en ese punto no me meto. Ni siquiera entro en el vestuario de los jugadores porque para mí hay un ámbito que es de ellos y el entrenador no tiene por qué entrar”.

“Nosotros hemos tenido conversaciones individuales y grupales con los chicos (...) Pero es muy positivo que entre ellos haya también diálogo”, remarcó. “El fútbol es un estado emocional. Esto nos ha agarrado en un momento de la temporada donde hemos perdido confianza y claramente necesitamos recuperarla con urgencia. El técnico argentino, que también empieza a ser señalado por su uso del plantel, confirmó que Messi y su socio uruguayo Luis Suárez viajarán a Filadelfia para enfrentar a uno de los equipos más en forma de la liga. El Union ostenta el liderato del Este con 29 puntos, siete unidades por encima de Miami pero con un partido más, y está invicto en las últimas seis fechas de la MLS. Derbi californiano En otro duelo destacado de esta decimoquinta jornada, Los Angeles Galaxy perseguirá de nuevo su primera victoria de toda la temporada, en esta ocasión en un derbi californiano ante el San Diego FC. Lastrado por la grave lesión de su líder, el español Riqui Puig, el Galaxy vive el peor momento de su historia sólo cinco meses después de recuperar el trono de la MLS. El equipo angelino, que ha respondido a esta crisis renovando al entrenador Gregg Vanney, rendirá el sábado su primera visita al San Diego, franquicia que está protagonizando una gran temporada de estreno en la MLS. La escuadra liderada por el mexicano Hirving 'Chucky' Lozano ocupa la tercera posición del Oeste con 24 puntos mientras el Galaxy es último con cuatro. gbv/cl