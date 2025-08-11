Inter Miami cae goleado en Orlando en un amargo debut de De Paul en MLS

En un caliente derbi de Florida, Orlando City aprovechó la ausencia de Lionel Messi para tumbar este domingo 4-1 al Inter Miami en el estreno de Rodrigo De Paul en la liga norteamericana (MLS).

El delantero colombiano Luis Muriel fue la estrella de la noche en el Inter&Co Stadium de Orlando con dos tantos en los minutos 2 y 50 mientras el argentino Martín Ojeda (58) y el croata Mario Pasalic (88) completaron la paliza.

El italiano Yannick Bright descontó para los visitantes en el minuto 5.

El argentino De Paul, flamante fichaje del equipo que entrena Javier Mascherano, jugó su primer partido en la MLS después de haberse estrenado con la camiseta rosa en tres partidos de la Leagues Cup.

El Inter acusó la ausencia por segundo juego seguido de Messi, al que el técnico Javier Mascherano espera tener recuperado de su lesión muscular para los cuartos de final de la Leagues Cup del 20 de agosto frente al Tigres mexicano.

La derrota desciende un escalón a Miami hasta la sexta plaza de la Conferencia Este con 42 puntos.

Las Garzas, sin embargo, han disputado tres partidos menos que el líder del sector, Philadelphia Union, que tiene 51 puntos.

Orlando, cuarto con 44 y también clasificado a cuartos de Leagues Cup, encarriló su triunfo a los 95 segundos de juego, cuando Muriel atravesó en carrera el corazón de la defensa visitante, recibió una precisa asistencia de Ojeda y batió por debajo de las piernas al arquero argentino Oscar Ustari.

Solo tres minutos después Bright igualó el marcador con su primera diana con la camiseta de Miami, en una fulminante volea desde el borde del área.

Aun así el juego siguió bajo dominio de los locales, que estuvieron a punto de avanzarse en un rechace desde fuera del área de Ustari que fue directo a la posición de Muriel, quien enganchó de primera un remate hacia el arco vacío que se estrelló en un poste.

Pasada la media hora, el partido se embarró con una sucesión de duras entradas y protestas que derivó en que el árbitro mostrara hasta cinco tarjetas amarillas en la primera mitad.

De Paul, que tuvo una gris actuación, probó fortuna con un disparo desviado desde fuera del área al inicio de la segunda mitad.

El duelo se decantó después del lado de Orlando con los tantos de Muriel, en una acción individual tras servicio de córner, y Ojeda, con un potente disparo al primer palo.

En el 67 el uruguayo Luis Suárez estuvo cerca de reducir la desventaja con un disparo desde el círculo central pero el portero peruano Pedro Gallese retrocedió a tiempo y despejó con una mano providencial.

La fiesta en Orlando fue completa cuando Mario Pasalic aprovechó la pasividad de la defensa del Inter para anotar el cuarto gol para la escuadra que dirige el colombiano Oscar Pareja.