Inter Miami deja a DC United sin chances de playoffs en la MLS

Sin sus grandes figuras y con un ojo en las semifinales de la Leagues Cup, Inter Miami empató 1-1 ante DC United este sábado en el Audi Field de Washington y dejó a su adversario sin chances de meterse a los playoffs de la MLS.

El delantero Jackson Hopkins (13') adelantó a los locales, colistas de la Conferencia Este con 21 puntos en 28 juegos, pero el argentino Baltasar Rodríguez (64') puso la paridad para los pupilos de Javier Mascherano en la jornada 30.

A las bajas por lesión de Lionel Messi y Jordi Alba, el Jefecito sumó las ausencias en la titular de Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Sergio Busquets con el objetivo de preservarlos para el vital duelo del miércoles del torneo conjunto entre las ligas mexicana y norteamericana.

Las Garzas, quintas de la Este, a ocho puntos del líder Philadelphia Union, que tiene tres partidos más, buscarán ante Orlando City el pase a la final del certamen que ganaron en 2023, en la inauguración de su palmarés.

"Queríamos darles oportunidad a otros jugadores. Necesitamos la plantilla completa, fue una decisión clara para nosotros", dijo el DT argentino.

Las rotaciones de Mascherano llevaron al Inter a emplear un 5-3-2, con Ryan Sailor como novedad en la zona defensiva y el internacional hondureño David Ruiz, que regresó tras cinco meses de baja por una lesión muscular, en la mitad de la cancha en reemplazo de Busquets.

El guatemalteco Aaron Herrera tuvo la primera gran ocasión del partido tras un centro desde la izquierda y un remate de cabeza que salió apenas desviado.

Rodríguez salva a Miami

Miami no se ajustó a los cambios en defensa y cometió varios errores en la salida, uno de ellos derivó en el primer gol del encuentro en los pies de Hopkins, quien disparó cruzado al minuto 13.

DC United, ya sin chances matemáticas de avanzar a playoffs, llegó al cotejo con la peor delantera de la conferencia y con una racha de apenas siete victorias en los últimos 33 partidos en condición de local.

En el complemento, Miami mejoró en la zaga y poco a poco fue construyendo acciones en ataque que tuvieron como base los balones largos a la espalda de los centrales buscando a Tadeo Allende y Fafà Picault.

"Fue un tiempo para cada uno, la primera parte ellos tuvieron la intensidad y les dejamos jugar. En el segundo tiempo jugamos en territorio enemigo desde el principio, fuimos el equipo que somos", comentó Mascherano.

Rodríguez, quien estuvo en duda por molestias en la cadera, tuvo la primera gran ocasión de los visitantes en el complemento pero su remate pegó en el palo derecho del arco defendido por Luis Barraza.

El ex de Racing de Avellaneda tuvo una segunda oportunidad al minuto 64, ya con Busquets, Suárez y De Paul en el campo, al chutar de primera desde el borde del área.

Esta vez el balón fue directo al ángulo y se convirtió en el 1-1.

Miami terminó sobre el arco capitalino pero no pudo encontrar el gol de la victoria.

Philadelphia Union, líder indiscutible

En otro juego de la jornada, Philadelphia Union se impuso 4-0 sobre Chicago Fire (10°) y llegó a 54 puntos en la punta del Este con dos unidades más que su más cercano perseguidor, Cincinnati.

Al abrir la cuenta, el israelí Tai Baribo llegó a 16 goles y ocupa el tercer puesto en la tabla de artilleros, liderada por Sam Surridge, de Nashville (3°), con 20 tantos.

En un resultado sorpresa, New York City FC (8°) se impuso por la mínima 1-0 sobre Cincinnati con gol del costarricense Alonso Martínez.

El de Puntarenas recibió la pelota entre tres centrales para ganar en velocidad y definir con toque suave ante la salida del arquero.

Los neoyorquinos se aferran a uno de los dos últimos cupos de clasificación a Playoffs en el Este.

Por otra parte, el ecuatoriano Leonardo Campana abrió la cuenta en la victoria 2-1 de New England Revolution (11°) sobre Columbus Crew (6°).

Campana, de 25 años, llegó a seis dianas en la temporada y a 100 partidos en la primera división estadounidense, en la que aterrizó en 2022.