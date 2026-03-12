Inter Miami empata ante Nashville en Concachampions y Messi sigue con 899 goles

El Inter Miami empató este miércoles 0-0 en la cancha del Nashville SC en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en el que Messi se quedó a las puertas del gol 900 en su carrera.

El astro argentino, que anotó su tanto 899 el sábado ante DC United en la MLS, estuvo los 90 minutos sobre el césped del GEODIS Park y fue la principal arma ofensiva de Miami.

El delantero mexicano-argentino Germán Berterame gozó de la ocasión más clara del equipo de Javier Mascherano en el minuto 57, cuando remató desviado un rebote en el corazón del área.

Nashville, la víctima favorita de Messi desde su llegada a la MLS en 2023, dispuso de más oportunidades para sacar ventaja en la eliminatoria pero chocó con una gran actuación del arquero canadiense Dayne St. Clair.

El juego de vuelta de esta llave, a celebrar el 18 de marzo, será el último partido del Inter en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (vecina a Miami).

El 4 de abril el equipo floridano debe inaugurar su flamante nueva cancha en Miami en un duelo ante el Austin por la liga norteamericana.