Inter Miami vence a Tigres con dos penales firmados por Suárez y va a semis de la Leagues Cup

En un duelo de escasos remates a puerta, dos penaltis anotados por el uruguayo Luis Suárez y una dosis de fortuna bastaron para que el Inter Miami de Estados Unidos venciera 2-1 a los Tigres de México y avanzara a semifinales de la Leagues Cup 2025.

Suárez, a los minutos 23 y 89, hizo los goles para que Miami ganara la primera llave de cuartos de final, celebrada en el estadio Chase, en Fort Lauderdale. El argentino Ángel Correa, al 67, marcó por los felinos.

Miami salió a afrontar la eliminatoria sin Lionel Messi, quien no fue convocado debido a las molestias musculares que ha tenido en las últimas semanas.

Al minuto 20, Javier Aquino se barrió en el área de los Tigres para cortar un centro de Jordi Alba, y por la inercia de la jugada tocó la pelota con el brazo izquierdo. El árbitro señaló el penal y Suárez marcó el 1-0 con un cobro hacia el poste derecho que superó el lance del portero argentino Nahuel Guzmán.

Tras verse en desventaja, el equipo mexicano intentó controlar la pelota, pero en el mediocampo ni el uruguayo Fernando Gorriarán ni el argentino Juan Brunetta tuvieron oportunidad de proyectar juego profundo ya fuera por los costados con Diego Lainez u Ozziel Herrera o con los dos puntas argentinos Ángel Correa y Nicolás Ibáñez.

Los Tigres generaron su primera jugada de peligro al 39, cuando Lainez ensayó un disparo de media distancia que se fue desviado.

En cuanto terminó la primera parte, el argentino Rodrigo de Paul se enfrascó en un duelo verbal con Gorriarán. Tuvo que aparecer Suárez para apaciguar al jugador uruguayo de los Tigres.

Inter Miami perdió fuerza ofensiva en el segundo tiempo por las sustituciones de sus laterales Jordi Alba, al minuto 48, y de Ian Fray, al 63.

Tigres tuvo su siguiente oportunidad al 57 con otro disparo desde fuera del área de Lainez que salió cerca de la base del poste izquierdo.

El 1-1 de los mexicanos cayó al 67 cuando, a pase de Brunetta, Correa se coló al área del Miami entre dos defensas -los argentinos Gonzalo Luján y Marcelo Weigandt- y definió con un toque que superó el manotazo del portero argentino Oscar Ustari.

Al 87, tras revisar en el VAR una mano, otra vez de Aquino tras un tiro del argentino Rodrigo de Paul, el árbitro señaló el segundo penalti para Inter Miami. Dos minutos después, Suárez ejecutó el castigo y firmó el 2-1, ahora con un toque a la izquierda del Patón Guzmán, que se lanzó al lado contrario.

Inter Miami se salvó al 90+1 cuando Edgar López conectó un peligroso remate de cabeza.

El balón pegó en el poste izquierdo, se paseó sobre la línea de meta y luego tocó el palo derecho ante la mirada expectante del delantero francés André-Pierre Gignac.

En semifinales, Inter Miami se enfrentará al ganador de la eliminatoria que más tarde disputaban el Toluca y el Orlando City en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

Alineaciones:

Inter Miami: Oscar Ustari - Ian Fray (Marcelo Weigandt 63), Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba (Noah Allen 48) - Yannick Bright, Sergio Busquets - Tadeo Allende (Tomás Avilés 90+2), Rodrigo de Paul, Telasco Segovia (Benjamin Cremaschi 63) - Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Tigres: Nahuel Guzmán - Javier Aquino (André Pierre Gignac 90+1), Rómulo Zwarg, Juan Purata, Jesús Garza - Diego Lainez, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Ozziel Herrera - Ángel Correa, Nicolás Ibáñez (Edgar López 62). DT: Guido Pizarro.