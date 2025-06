Investigan si asistentes de Hegseth eliminaron mensajes de Signal con información sensible

WASHINGTON (AP) — El organismo de control del Pentágono investiga si se pidió a alguno de los asistentes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que eliminara mensajes de Signal en los que podría haberse compartido información militar sensible con un periodista, según dos personas familiarizadas con la investigación y documentos revisados por The Associated Press.

La solicitud del inspector general se centra en cómo se compartió información sobre los ataques aéreos del 15 de marzo contra objetivos hutíes en Yemen en la aplicación de mensajería.

Esto ocurre mientras se prevé que Hegseth testifique ante el Congreso la próxima semana por primera vez desde su audiencia de confirmación. Es probable que deba responder preguntas bajo juramento no solo sobre su manejo de información sensible, sino también sobre la agitación en el Pentágono tras la salida de varios asesores de alto nivel y una investigación interna sobre filtraciones de información.

Hegseth ya ha enfrentado cuestionamientos sobre la instalación de una línea de internet no segura en su oficina que eludía los protocolos de seguridad del Pentágono y las revelaciones de que compartió detalles sobre los ataques militares en varios chats de Signal.

En uno de ellos se incluyó a su esposa y su hermano, mientras que el otro estaba integrado por los principales funcionarios de seguridad nacional del presidente Donald Trump y se agregó inadvertidamente al editor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg.

Hasta el viernes, ni el Pentágono ni la oficina del inspector general habían respondido a las solicitudes de comentarios sobre la investigación.

Además de averiguar si se pidió a alguien que eliminara mensajes de Signal, el inspector general también ha preguntado a algunos empleados pasados y actuales que estuvieron con Hegseth el día de los ataques quién publicó la información y quién tuvo acceso a su teléfono, según las dos personas familiarizadas con la investigación y los documentos revisados por la AP. Las personas no estaban autorizadas para hablar de la investigación y declararon bajo condición de anonimato.

Legisladores demócratas y un pequeño número de republicanos han dicho que la información que Hegseth publicó en los chats de Signal antes de que los aviones militares alcanzaran sus objetivos pudo haber puesto en riesgo la vida de los pilotos y que el hecho pudo haber provocado el despido de cualquier miembro del ejército de menor rango.

Hegseth ha dicho que ninguna parte de la información estaba clasificada.

Varios funcionarios militares actuales y anteriores han dicho que no hay manera de que detalles con esa especificidad, especialmente antes de que ocurriera un ataque, hubieran sido aceptables para compartir en un dispositivo no seguro.

“He dicho repetidamente que nadie envía planes de guerra por mensaje de texto”, dijo Hegseth a Fox News Channel en abril después de que surgieran informes sobre el chat que incluía a sus familiares. “Reviso planes de guerra todos los días. Lo que se compartió por Signal entonces y ahora, como quiera que se caracterice, fueron coordinaciones informales, no clasificadas, para coordinaciones mediáticas y otras cosas. Eso es lo que he dicho desde el principio”.

Trump ha dejado claro que Hegseth sigue teniendo su apoyo, y afirmó en un discurso del Día de los Caídos en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, que el secretario de Defensa “pasó por mucho” pero “lo está haciendo realmente bien”.

Hegseth ha limitado sus compromisos públicos con la prensa desde la controversia de Signal. Aún no ha realizado una rueda de prensa en el Pentágono, y su portavoz solo ha informado a los periodistas allí una vez.

El inspector general investiga a Hegseth a petición del presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado, el senador Roger Wicker de Mississippi, y el principal demócrata del comité, el senador Jack Reed de Rhode Island.

Signal es una aplicación disponible públicamente que proporciona comunicaciones encriptadas, pero puede ser hackeada y no está aprobada para comunicar información clasificada. El 14 de marzo, un día antes de los ataques contra los hutíes, el Departamento de Defensa advirtió al personal sobre la vulnerabilidad de la aplicación.

Trump ha dicho que su administración atacó a los hutíes debido a su “campaña incesante de piratería, violencia y terrorismo”. Ha señalado la perturbación que los ataques del grupo causaron en el mar Rojo y el golfo de Adén, vías fluviales clave para el transporte de energéticos y carga entre Asia y Europa a través del Canal de Suez de Egipto.

Entre noviembre de 2023 y enero de este año, los rebeldes hutíes atacaron con misiles y drones más de 100 buques mercantes, hundiendo dos embarcaciones y matando a cuatro marineros. Sus líderes dijeron que los ataques tenían como objetivo poner fin a la guerra israelí contra Hamás en la Franja de Gaza.

