Irán acusa a EEUU de buscar un "pretexto" para una "intervención militar"
La misión iraní ante la ONU acusó el martes a Estados Unidos de buscar "un pretexto para una intervención militar", después de que el presidente Donald Trump amenazara con actuar "de manera muy firme" contra Teherán en caso de que...
La misión iraní ante la ONU acusó el martes a Estados Unidos de buscar "un pretexto para una intervención militar", después de que el presidente Donald Trump amenazara con actuar "de manera muy firme" contra Teherán en caso de que ejecute a personas detenidas durante las manifestaciones.
"Las fantasías y la política de Estados Unidos hacia Irán están arraigadas en un cambio de régimen, con sanciones, amenazas, disturbios orquestados y caos como modus operandi para fabricar un pretexto para una intervención militar", dijo la representación iraní en un mensaje en X acompañado de una carta de protesta dirigida a los dirigentes de Naciones Unidas.
Prometió que "el manual" empleado por Washington "volverá a fracasar".