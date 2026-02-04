Irán confirma conversaciones con EEUU y Trump mantiene la presión

Irán dijo que las conversaciones con Estados Unidos se celebrarán el viernes, mientras Donald Trump mantuvo la presión al considerar que el líder supremo de la república islámica debería estar "muy preocupado".

El devenir de estas discusiones se puso en duda el miércoles con la publicación de una noticia en el medio Axios en la que se informaba de que la comunicación entre Washington y Teherán pendía de un hilo, lo que provocó un aumento de los precios del petróleo y de las posibilidades de una acción militar estadounidense.

Pero el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, dijo que las conversaciones estaban ahora programadas para el viernes en Omán. Diplomáticos habían señalado anteriormente que la reunión se celebraría el viernes en Turquía.

"Las conversaciones nucleares con Estados Unidos están programadas para celebrarse en Mascate", dijo Araqchi en una publicación en X.

No hubo confirmación inmediata por parte de Estados Unidos.

Pero Trump, que ha reforzado significativamente la presencia militar estadounidense en la región y se ha negado a descartar nuevas acciones militares, siguió aumentando la presión sobre el ayatolá Alí Jamenei.

"Yo digo que él debería estar muy preocupado, debería estarlo", dijo Trump en la entrevista con el canal NBC News. "Como lo saben, están negociando con nosotros".

Trump ha enviado un portaviones estadounidense a la región de Oriente Medio y no ha descartado nuevas acciones militares en Irán, como las de junio en las que destruyó instalaciones nucleares de la república islámica.

- "Cosas muy malas" -

El republicano aseguró también en la entrevista que Irán proyecta construir una nueva instalación nuclear.

"Nos enteramos y les dije: si lo hacen, les haremos cosas muy malas", dijo.

La posibilidad de una desescalada tomó forma cuando a principios de semana se conoció que funcionarios iraníes y estadounidenses tenían previsto reunirse el viernes, aunque desde entonces varios mensajes han puesto en duda el cara a cara.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el miércoles que Washington está listo para reunirse con Irán esta semana, pero si se aborda los programas balísticos y nuclear de Teherán.

"Si los iraníes quieren reunirse, estamos dispuestos", dijo Rubio sin confirmar una reunión el viernes. "Si cambian de opinión, también nos parece bien", añadió.

En anteriores conversaciones sobre su programa nuclear, Teherán ha descartado debatir su armamento.

Pero Irán está cada vez más sometido a presión por la represión de las protestas contra el gobierno de Masoud Pezeshkian, y en la región ha ido perdiendo fuerza con el debilitamiento de Hezbolá en el Líbano por parte de Israel y de la caída de Bashar al Asad en Siria.