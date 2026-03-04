Irán lanza un 86% menos de misiles que el primer día de conflicto, según EEUU

El número de misiles balísticos lanzados por Irán en las últimas horas se ha reducido en un 86% desde el primer día de la guerra contra Estados Unidos e Israel, y la cifra de drones también disminuyó, informó este miércoles el Estado Mayor Conjunto del país norteamericano.

Estados Unidos inició una campaña de bombardeos sobre Irán junto con Israel el sábado. Teherán ha respondido con salvas de misiles y drones contra países de la región que albergan personal militar y bases estadounidenses.

"Los disparos de misiles balísticos de Irán en la zona cayeron en un 86% desde el primer día de combates, con un descenso del 23% en las últimas 24 horas", dijo el general Dan Caine en una rueda de prensa en el Pentágono.

"Sus disparos con drones de un solo ataque cayeron en un 73% desde los días iniciales", añadió.

Según el general, Estados Unidos está "apuntando y eliminando los sistemas de misiles balísticos iraníes para evitar que amenacen" a sus fuerzas, sus aliados y sus intereses en la región.

La república islámica ha lanzado más de 500 misiles balísticos y más de 2.000 drones —un gran desafío para los sistemas de defensa aérea— desde el sábado, señaló Caine.

Expertos han expresado su preocupación sobre las reservas de interceptores aéreos de Estados Unidos y sus aliados, aunque Caine y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguraron que sus fuerzas disponían de suficientes municiones.

"Tenemos bastantes municiones de precisión para la tarea en curso, tanto ofensivas como defensivas", declaró Caine.

Hegseth agregó que la diferencia entre la capacidad iraní para disparar y la habilidad estadounidense para defenderse crece cada día.