Irán "responderá como nunca antes" en caso de ataque de EEUU

Irán "responderá como nunca antes" en caso de ser atacado por Estados Unidos, reaccionó este miércoles la misión iraní ante Naciones Unidas, luego de que el presidente Donald Trump declaró que "el tiempo se acaba" para alcanzar un acuerdo nuclear.

"Irán está listo para un diálogo basado en el respeto y los intereses comunes, pero si se le presiona se defenderá como nunca antes", indicó la misión iraní en un mensaje en la red social X, junto con una captura de pantalla de las amenazas de Trump la semana pasada.

Poco antes, Trump instó a Irán a que se "siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo - no armas nucleares", al destacar que un importante contingente de la Marina estadounidense se dirige hacia ese país.