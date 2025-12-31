Isiah Whitlock Jr., actor de "The Wire", muere a los 71 años

Isiah Whitlock Jr., conocido por interpretar a un senador corrupto en la aclamada serie "The Wire", falleció a los 71 años en Estados Unidos, informó este martes su representante.

"Es con un tremendo pesar que comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente, Isiah Whitlock Jr.", escribió Brian Liebman en Instagram, junto a un carrusel de fotos con el actor estadounidense.

"Un actor brillante, y una persona aún mejor (...) Lo extrañaremos mucho", agregó.

Whitlock nació en Indiana en 1954, y tras estudiar en el Conservatorio de Teatro de San Francisco, conquistó su primer rol en la película "A Christmas Carol" (1981).

Tras varios papeles en la televisión se ganó un espacio en "Buenos muchachos" (1990), dirigida por Martin Scorsese.

Un artista prolífico, con más de cien créditos como actor, Whitlock se convirtió en una de las figuras estelares de la serie "The Wire" de HBO, al interpretar al político corrupto Clayton "Clay" Davis.

Fue además colaborador frecuente del director Spike Lee, con créditos en películas como "El infiltrado del KKKlan", "5 sangres", "Ella me odia", "La hora 25", "Red Hook Summer" y "Chi-Raq".

Apareció además en éxitos de la pantalla chica como "Veep", protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, "The Good Wife", y más recientemente en "The Residence", de Netflix, en la que compartió pantalla junto a Uzo Aduba.

Whitlock era reconocido además por su inconfundible manera de pronunciar "Sheeeeeeeee-it!" (¡Mieeeeeeeeerda!), una frase que no solo adoptaron varios de sus personajes, incluyendo Davis en "The Wire", sino que además se convirtió en su firma personal.