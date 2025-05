Jalen Williams es clave para el Thunder mientras los Wolves buscan sobrevivir al 5° partido

OKLAHOMA CITY (AP) — Jalen Williams, el segundo mejor anotador del Thunder de Oklahoma City, lució como una estrella en ascenso durante el cuarto partido de las finales de la Conferencia Oeste.

Julius Randle, el segundo mejor de los Timberwolves de Minnesota, parecía un espectador.

Si esto vuelve a suceder el miércoles durante el quinto partido en Oklahoma City, el Thunder podría asegurar la serie y dirigirse a las Finales de la NBA por primera vez desde 2012. Los Timberwolves en tanto, se encaminarían al próximo año sin haber superado nunca las Finales de Conferencia.

Williams anotó 34 puntos, al atinar 13 de 24 tiros en el cuarto encuentro, una victoria de 128-126 para Oklahoma City que le dio al Thunder una ventaja de 3-1 en la serie. Su tiro más importante llegó en el último cuarto.

Shai Gilgeous-Alexander, recién nombrado el Jugador Más Valioso de la temporada lanzó un pase entre las piernas de Jaden McDaniels mientras hacía un split y caía al suelo. Williams atrapó el balón y encestó un triple que le dio al Thunder una ventaja de 116-109.

"Honestamente, creo que el reloj estaba expirando, así que simplemente pensé, 'Tira' ... En general, trabajo muy duro y tiro mucho, así que cuando estoy lanzando, esa es mi mentalidad: ser agresivo y tomar lo que la defensa me da", dijo Williams.

El momento del disparo fue crítico y le dio al Thunder un colchón muy necesario contra unos Wolves que no se rindieron.

"Este viaje no es fácil, y no está destinado a ser fácil", dijo Williams. "Estas experiencias nos harán mejores. Al final, tienes que conocer el marcador, obviamente, pero no puedes dejar que eso afecte el juego. Ellos van a anotar. Son un equipo realmente bueno. Creo que mucho de esto significa que simplemente nos mantuvimos en ello."

Mientras que Gilgeous-Alexander ha acaparado la mayor parte de la atención para el Thunder esta temporada, Williams silenciosamente ha acumulado elogios y ha jugado un papel clave en su foja de 68-14 en la temporada regular, la mejor de la liga. Williams fue elegido al Juego de Estrellas por primera vez, luego fue seleccionado para el tercer equipo All-NBA y el segundo equipo defensivo.

No todo ha sido fácil para Williams en los playoffs: tuvo algunos baches contra Denver en las semifinales de la Conferencia Oeste y solo anotó 13 puntos en la derrota aplastante del tercer partido, el sábado en Minnesota.

Pero el entrenador del Thunder, Mark Daigneault, dijo que el joven de 24 años sigue mejorando porque tiene el enfoque correcto hacia el juego. Está promediando 23 puntos con un 49% de acierto en tiros de campo y un 50% en tiros de tres puntos en la serie.

"Lo que me impresiona de él es su capacidad para aprender de sus experiencias muy rápidamente, es impresionante", dijo Daigneault. "Tuvo algunos juegos en la serie contra Denver en los que no estuvo genial ofensivamente.

Simplemente lo mira de una manera muy intencionada y mejora."

Donde el crecimiento de algunos jugadores puede medirse año tras año, Williams aparentemente da pasos diariamente.

"Simplemente creo que su continuidad y su crecimiento de juego a juego es emocionante", dijo Daigneault. "Todavía es un jugador joven, por muy grande que sea"

Williams ayudó a que el Thunder se sobrepusiera a un buen juego de un equipo de los Timberwolves, que hicieron muchas cosas bien. Los Wolves acertaron un 51,2% de sus disparos y encestaron 18 triples en el quinto partido. Antes del encuentro del lunes, los equipos que atinaron un 50% o más de tiros de campo y encestaron 18 o más triples tenían un récord de 55-0 en los playoffs.

Después de anotar 28 puntos en el primer partido y 24 puntos en el tercero, Randle anotó cinco puntos al embocar uno de siete tiros y perdió cinco balones en el cuarto duelo.

También tuvo dos de 11, un desastre de seis puntos en una derrota durante el segundo partido.

"Tengo que encontrar una manera de ponerme en posición para ser más agresivo, en lugar de simplemente estar parado, observando o tratando de ir por los rebotes", dijo. "O, simplemente, puedo encontrar otras pequeñas cosas que hacer."

