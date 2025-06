Jalen Williams se someterá a cirugía de muñeca tras jugar lesionado los playoffs con el Thunder

OKLAHOMA CITY (AP) — Jalen Williams planea someterse a una cirugía en la muñeca derecha después de que el alero de Oklahoma City se rompió un ligamento antes del inicio de los playoffs, confirmó el lunes el gerente general Sam Presti.

Williams jugó en los 23 partidos de postemporada para ayudar al Thunder a ganar su primer título de la NBA desde que se mudaron a Oklahoma hace 17 años. Anotó un récord personal en playoffs de 40 puntos en la victoria 120-109 sobre Indiana en el juego 5 de las Finales de la NBA. Oklahoma City venció a los Pacers en siete juegos.

Presti comentó que se espera que Williams, de 24 años, esté listo para el inicio de la próxima campaña. Williams estuvo inactivo para los dos últimos juegos de la temporada regular después de jugar 36 minutos en la victoria por 125-112 sobre Phoenix el 9 de abril.

Williams usó un soporte en la muñeca de su mano de tiro en ocasiones durante los playoffs y la tuvo vendada durante los juegos. Acertó apenas el 30% desde la línea de tres puntos en los playoffs, más de un 6% por debajo de su porcentaje durante la temporada regular.

“La parte que más me impresiona es que en esta era, cuando alguien tiene un mal desempeño o no juega a su capacidad en un juego y hay mucha atención sobre ello, a menudo ves que un pajarito se asegura de que todos sepan que el jugador no está al 100%”, expresó Presti durante su reunión de fin de temporada con los reporteros. "Nunca sucedió con este chico, ni una sola vez. Siguió adelante. Mostró una increíble resistencia mental y seguridad en sí mismo”.

Williams, fue elegido con la 12ma selección del draft de 2022 por el Thunder y fue llamado al All-Star por primera vez este año, promedió los mejores números de su carrera con 21,6 puntos, 5,3 rebotes y 5,1 asistencias.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.