James Earl Jones, actor que dio voz a Darth Vader, muere a los 93 años

"Yo soy tu padre": James Earl Jones, el legendario actor estadounidense que con su barítono dio voz al villano Darth Vader de la saga "La guerra de las galaxias", murió a los 93 años, informaron sus representantes el lunes.

Con sus imborrables doblajes en la taquillera saga intergaláctica, así como del Rey Mufasa en el clásico animado de Disney "El rey león", Jones se ganó al público con su habilidad para interpretar tanto al hombre común y corriente como al de otro mundo.

Ganó tres premios Tony, incluido uno a su trayectoria, dos Emmy y un Grammy, así como un Óscar honorífico.

En 1971 se convirtió en el segundo afroestadounidense nominado a un premio de la Academia a mejor actor, después de Sidney Poitier.

Fueron premios ganados a pulso para Jones, nacido en un Mississipi segregado el 17 de enero de 1931 que tuvo que superar una tartamudez que apenas le permitía hablar cuando era chico.

"Tartamudear es doloroso (...) Trataba de leer mis tareas y los niños detrás de mí se caían al suelo de la risa", contó Jones al Daily Mail en 2010.

Recitar su propia poesía le ayudó a recuperar la cadencia al hablar, un logro que, mucho más tarde, marcaría la cultura pop alrededor del globo al darle voz a Darth Vader, de larga capa, casco militar y máscara de gas negros.

"Él creó, con muy poco diálogo, uno de los mejores villanos que han existido", dijo el creador de la saga "La guerra de las galaxias", George Lucas, en una ceremonia en homenaje a Jones, celebrada en Nueva York en 2015.

- "Una voz más oscura" -

Su primer papel en el cine fue en "Dr. Insólito", de Stanley Kubrick, donde interpretó al teniente Zogg a bordo de un bombardero B-52.

Los temas militares se repetirían con frecuencia en su filmografía, como en su papel del almirante Greer en la saga de películas de "Jack Ryan" ("La caza del Octubre Rojo", "Juegos de patriotas", "Peligro Inminente"), y como sargento mayor en "Jardines de piedra", de Francis Ford Coppola, en 1987.

Pero su papel más emblemático no lo llevaría a aparecer en la gran pantalla.

Lucas lo eligió porque "quería una voz más oscura" para el que se convertiría en el villano más famoso de la historia del cine, rememora Jones.

"Así que contrató a un tipo que nació en Mississippi, creció en Michigan, tartamudea, y esa voz soy yo", relató en una entrevista concedida en 2009 al American Film Institute.

En un principio, el actor no quiso que su nombre apareciera en los créditos de los primeros episodios de "La guerra de las galaxias", por considerar que su trabajo era más propio de efectos especiales, y prefirió que el reconocimiento recayera en el actor tras la máscara, David Prowse, según la revista especializada Far Out.

Pero fue Jones con su frase lapidaria "Yo soy tu padre" al revelarse en "Episodio V: El imperio contraataca" ante Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill, quien regaló una de las líneas más memorables del cine.

"#QDEP papá", acompañado de un corazón roto, escribió el lunes en sus redes sociales el propio Hamill.

