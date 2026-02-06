James Rodríguez ficha por el Minnesota United de la MLS

La estrella colombiana James Rodríguez jugará con el Minnesota United de la MLS, anunció este viernes el club estadounidense, poniendo fin a la incertidumbre en Colombia por la falta de rodaje de su capitán a menos de cinco meses del Mundial de Norteamérica.

El ex mediapunta del Real Madrid y Bayern Munich, de 34 años, se comprometió únicamente hasta junio de 2026, mes en el que arranca la Copa del Mundo, con una opción del United para alargar el contrato hasta final de año, de acuerdo con el comunicado del club.

"Estoy muy feliz por este nuevo capítulo en mi vida", dijo Rodríguez en el texto. "Espero estar en mi mejor momento para poder llevar alegría a esta ciudad y a todas las personas que están depositando su confianza en mí".