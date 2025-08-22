James Wood conecta jonrón de tres carreras y Nacionales vencen 9-3 a Mets para ganar la serie

WASHINGTON (AP) — James Wood salió de una mala racha al pegar un jonrón de tres carreras, Riley Adams conectó un sencillo de dos vueltas en la quinta entrada, y los Nacionales de Washington, que ocupan el último lugar, vencieron el jueves 9-3 a los Mets de Nueva York.

Los Nacionales se llevaron dos de tres duelos ante sus rivales del Este de la Liga Nacional, que están plagados de lesiones.

El batazo de Wood al jardín contrario en la novena entrada fue su 26º jonrón de la temporada, pero apenas su segundo desde que el toletero de segundo año participó en su primer Juego de Estrellas.

El novato Brady House sumó tres hits y una carrera impulsada por los Nacionales, quienes obtuvieron otra sólida actuación de su inexperto bullpen después de que MacKenzie Gore, elegido al Juego de Estrellas, no pudo completar la quinta entrada.

Jackson Rutledge (2-2), Clayton Beeter, PJ Poulin, Cole Henry y José A. Ferrer se combinaron para permitir un hit en cuatro entradas y dos tercios. El dominicano Ferrer logró los últimos cuatro outs para su cuarto salvamento.

El boricua Francisco Lindor rompió el récord de vuelacercas en el inicio de un juego por parte de la franquicia de los Mets con su octavo en la campaña. Fue su 25º jonrón de la temporada y el 28º de su carrera en el turno inicial de un encuentro.

El dominicano Starling Marte también conectó un jonrón por los Mets, que no contaron con los titulares Brandon Nimmo y Jeff McNeil en la alineación debido a lesiones persistentes. McNeil se ponchó sin hacer swing como bateador emergente en la octava.

Por los Mets, el puertorriqueño Lindor de 5-3 con una anotada y una producida. Los dominicanos Juan Soto de 5-0, Marte de 3-1 con una anotada y una empujada.

Por los Nacionales, el venezolano Andrés Chaparro de 3-1.