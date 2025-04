Jarren Duran quiso llegarle a aquellos que sientes solos tras hablar de su intento de suicidio

BOSTON (AP) — El jardinero de los Medias Rojas, Jarren Duran, dijo que hizo pública su tentativa de suicidio en 2022 para "llegar a aquellos que se sienten solos".

Duran comentó en un episodio de la serie de Netflix "The Clubhouse: A Year With the Red Sox" que intentó quitarse la vida después de enfrentar dificultades al inicio de su carrera.

En un comunicado emitido a través del equipo después de que el episodio se transmitiera el martes, Duran expresó: "Hablar de esto no fue fácil, pero sentí que era importante".

"Sabía que si iba a compartir esto, tenía que ser real al respecto", manifestó. "Hace unos años, me encontré en un lugar oscuro, pero todavía estoy aquí, y tengo mucha suerte de estarlo. Y si mi historia puede ayudar incluso a una sola persona, entonces valió la pena contarla".

Seleccionado en la séptima ronda del draft, fue elegido la temporada pasada al Juego de Estrellas. En el 2021 Duran recibió el llamado para las Grandes Ligas como uno de los máximos prospectos, pero tuvo dificultades al principio y pasó gran parte de sus dos primeras temporadas alternando entre las mayores y las menores.

Duran dijo en el documental que las expectativas de los fanáticos y los medios lo afectaron, y a veces sentía que los jugadores eran tratados como "animales de zoológico". Pero fue aún más duro consigo mismo.

"No podía lidiar con decirme a mí mismo lo mucho que apestaba todos los días", comentó. "Ya lo estaba escuchando de los fanáticos. Y lo que me decían, (no es como si) no me lo hubiera dicho a mí mismo diez veces peor frente al espejo. Fue un momento realmente difícil para mí. Ya ni siquiera quería estar aquí".

El director Greg Whiteley luego preguntó: "Cuando dices 'aquí', ¿te refieres 'aquí con los Medias Rojas' o 'aquí en el planeta Tierra'?"

"Probablemente ambos", respondió Duran. Luego describió su intento de suicidio.

El manager de los Medias Rojas, Alex Cora, dijo el lunes que la decisión de Duran de contar su historia salvará vidas. El presidente del equipo, Sam Kennedy, lo calificó como "un acto de valentía que va mucho más allá del béisbol".

"Al abrirse, está mostrando a otros que pueden estar luchando que no están solos y que pedir ayuda no solo está bien, es esencial", señaló Kennedy. "Cada miembro de esta organización continúa apoyándolo. Tiene nuestra más profunda admiración, siempre ha tenido nuestro total apoyo, y somos increíblemente afortunados de tenerlo como parte de nuestro equipo".

Los padres de Duran, Octavio y Dena Duran, dijeron en un comunicado el martes que solo recientemente se enteraron de la profundidad de la lucha de salud mental de su hijo.

"Fue desgarrador escucharlo", manifestaron. "Estamos más que agradecidos de que todavía esté aquí, de que haya encontrado el valor para seguir adelante, y de que esté usando su voz para ayudar a otros. Si su historia puede ayudar incluso a una sola persona, entonces valió la pena compartirla. Estamos increíblemente orgullosos del hombre que es hoy y lo amamos más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre estaremos de su lado".

Jarren Duran dijo el martes que quería volver a centrar su atención en la temporada de béisbol. Tiene seis hits en sus últimos cuatro juegos, con dos dobles el lunes por la noche después de que se informaran los detalles de sus comentarios en el documental.

"En este momento, mi enfoque está en el campo", expresó en su comunicado. “Tenemos una postemporada que perseguir, y ahí es donde está mi cabeza. He compartido lo que necesitaba compartir, y agradezco la comprensión de todos de que mi enfoque ahora está en el béisbol y en ayudar a mi equipo a ganar una Serie Mundial”.

"Estoy agradecido por el tremendo apoyo que he recibido. Si estás luchando, por favor, sabe que hay ayuda. Puedes llamar a un amigo, a una persona de confianza, a tu médico o a una organización especializada. Y, si estás en peligro inmediato, llama a los servicios especiales".

___

El escritor deportivo de AP Kyle Hightower y el colaborador independiente Ken Powtak contribuyeron a este informe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.