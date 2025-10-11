Javier Aguirre ve en Colombia y Ecuador "rivales de talla mundial" que exigirán a México

Javier Aguirre, DT de la selección mexicana de fútbol, comentó que escogió a Colombia y Ecuador como sparrings "de talla mundial" hacia la Copa del Mundo 2026 porque exigirán a su equipo y le ayudarán a definir su nómina mundialista.

"Ecuador con 29 puntos y Colombia con 28 tuvieron una gran participación en la eliminatoria de Sudamérica, las dos quedaron encima de Brasil", comentó Javier "El Vasco" Aguirre, el viernes en conferencia de prensa.

Al estar México exento de jugar eliminatoria por ser anfitrión del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá, para este proceso de preparación Aguirre solicitó a la Federación Mexicana de Fútbol sinodales más desafiantes.

"He querido rivales de talla mundial, que nos exijan escenarios en los cuales los jugadores no estén cómodos, para someterlos a procesos de presión, para saber quién está preparado anímica y físicamente para el Mundial", detalló Aguirre.

"No me sirven rivales cómodos porque nos podríamos engañar con el resultado y las actuaciones", subrayó el entrenador mexicano.

México enfrentará a Colombia el sábado a las 20H00 locales (01H00 GMT del domingo), en el estadio AT&T, en Arlington Texas.

"Es una muy buena selección colombiana, es un equipo de mucho respeto, casi todos sus futbolistas juegan fuera de Colombia y eso habla de su nivel", expresó Aguirre.

El seleccionador mexicano también elogió al argentino Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia: "Es muy capaz con una trayectoria larga y reconocida".

Para este partido, México no convocó a su delantero estelar Raúl Jiménez, quien sufrió un fuerte golpe en la cadera en la actividad con su club Fulham de Inglaterra.

Ante Colombia y Ecuador, Aguirre tendrá disponibles a tres delanteros: Santiago Giménez, del Milán de Italia, Julián Quiñones, del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, y Germán Berterame, del Monterrey de México.

"Somos la selección de México y no creo que dependamos de un solo jugador, lo vamos a extrañar (a Jiménez), por supuesto, pero tenemos a Santi y también trajimos a Julián y a Berterame, y con ellos tres esperamos ser capaces de hacer daño en estos dos partidos", consideró Aguirre.

El partido de México contra Ecuador se jugará el martes en el estadio Akron, en Zapopan, Jalisco (oeste de México).

