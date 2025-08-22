Jefe de inteligencia militar de Estados Unidos será despedido

El jefe de inteligencia militar de Estados Unidos será removido de su cargo, tras la salida de varios altos oficiales este año, indicó un funcionario de Defensa el viernes.

La destitución del teniente general Jeffrey Kruse se produce luego de que la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) publicara una evaluación preliminar que indicaba que los ataques estadounidenses contra Irán en junio retrasaron el programa nuclear de Teherán solo unos meses.

El informe, ampliamente difundido por medios estadounidenses, contradecía las afirmaciones del presidente Donald Trump de que los ataques destruyeron por completo las instalaciones nucleares, lo que enfureció al mandatario y a algunos funcionarios de su administración.

"Ya no será director de la Agencia de Inteligencia de Defensa", declaró la fuente que pidió el anonimato, sin explicar el motivo de la destitución de Kruse.

Desde que comenzó su segundo mandato en enero, Trump ha supervisado una purga de altos oficiales, incluyendo al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Charles Brown, a quien despidió sin explicación en febrero.

Entre otros altos oficiales destituidos este año están los jefes de la Armada y la Guardia Costera, el general que dirigió la Agencia de Seguridad Nacional, el vicejefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, un almirante de la Armada asignado a la OTAN y tres abogados militares de alto rango.

Recientemente, David Allvin, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, anunció su retiro sin explicación tras haber cumplido solo dos de los cuatro años previstos para el cargo.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha insistido en que el presidente simplemente está escogiendo a los líderes que quiere, sin embargo legisladores demócratas se han mostrado preocupados por una posible politización de las fuerzas armadas estadounidenses, tradicionalmente neutrales.

A principios de este año, Hegseth ordenó la reducción de al menos el 20% en el número de generales y almirantes de cuatro estrellas en servicio activo en las fuerzas armadas, y un recorte del 10% en el número total de generales y oficiales de bandera.