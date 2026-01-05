Jefe de la OEA pide una "salida pacífica" en Venezuela tras captura de Maduro

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pidió este sábado una "salida pacífica" a la crisis venezolana tras la captura y extracción del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

"La prioridad de la Secretaría General de la OEA es ayudar a prevenir una mayor escalada y respaldar una salida pacífica. Sean cuales sean las circunstancias, todos los actores deben respetar plenamente el derecho internacional y el marco jurídico interamericano", declaró Ramdin en un comunicado.

"Reconozco tanto la profundidad de la preocupación como las distintas perspectivas en todo el Hemisferio", añadió el secretario general, tras hablar con varios gobiernos de la región.

"Es esencial que el camino a seguir en Venezuela se sustente en una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo. Los arreglos institucionales existentes, incluido el orden constitucional del país, proporcionan una base importante sobre la cual construir" añadió.

Fuerzas especiales estadounidenses lanzaron en la madrugada del sábado una audaz operación de captura y extracción de Maduro de Caracas, con el apoyo de un masivo despliegue aéreo con unas 150 aeronaves que partieron de bases en toda la región, según fuentes oficiales.

Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico y terrorismo, entre otras acusaciones.

Venezuela abandonó la Organización de Estados Americanos (OEA) en abril de 2017, pero luego la asamblea nacional, en manos de la oposición, desconoció la decisión del presidente Maduro.

Aunque la organización con sede en Washington sigue considerando al país como miembro, Venezuela dejó de participar en los trabajos de la OEA.

La organización a su vez desconoció las elecciones presidenciales de 2024, que proclamaron a Maduro ganador, un resultado también contestado por Estados Unidos o la Unión Europea.

El presidente Donald Trump aseguró este sábado, tras haber revelado la captura de Maduro, que su gobierno gobernará Venezuela hasta que se garantice una transición ordenada y pacífica.

Maduro también aseguró que una de las prioridades de su gobierno será garantizar la explotación del crudo venezolano, la principal riqueza del país, y las indemnizaciones que a su juicio merece cobrar Estados Unidos.