Jefe de la ONU condena detención de personal por parte de hutíes en Yemen

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció el lunes la detención arbitraria de nueve trabajadores de Naciones Unidas en Yemen por parte de rebeldes hutíes, junto con la incautación de bienes e instalaciones en áreas bajo el control de ese grupo.

"Recientemente las autoridades hutíes de facto detuvieron a nueve personas de la ONU, llevando el número total de detenciones arbitrarias de trabajadores de Naciones Unidas a 53 desde 2021", escribió Stephane Dujarric, portavoz de Guterres, en un comunicado.

"Estas acciones entorpecen la habilidad de la ONU de operar en Yemen y entregar asistencia crítica", agrega el comunicado.

El mes pasado, la ONU reubicó a su más alto coordinador humanitario en Yemen, trasladándolo de la capital Saná, bajo el control de los hutíes, a la ciudad de Adén.

El poder yemení internacionalmente reconocido tiene su sede en Adén, en el sur del país, después de que los rebeldes los sacaran de Saná en 2014.

La medida se produjo después de que en agosto la ONU dijera que los rebeldes hutíes respaldados por Irán habían detenido al menos a 11 de sus empleados como parte de una ola de arrestos tras un ataque israelí que mató al primer ministro de los rebeldes.

"Naciones Unidas continuará trabajando incansablemente, y a través de todos los canales disponibles, para garantizar la liberación segura e inmediata de todo personal detenido arbitrariamente, así como el retorno de las oficinas de las agencias de la ONU y otros activos", dijo Dujarric.

