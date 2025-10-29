Jefe de la ONU "condena enérgicamente" ataques israelíes en Gaza

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, "condena enérgicamente" los más recientes ataques del ejército de Israel en Gaza, dijo el miércoles su portavoz.

"El secretario general condena enérgicamente los asesinatos de civiles en Gaza causados por los bombardeos israelíes de ayer, incluidos muchos niños", dijo el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

Israel anunció el miércoles que reanudó el alto el fuego en la Franja de Gaza, tras haber llevado a cabo bombardeos que dejaron más de 100 muertos, según la Defensa Civil local y hospitales, en represalia por el ataque mortal contra uno de sus soldados.

El miércoles por la mañana, columnas de humo negro se elevaban en varios lugares del territorio palestino tras estos bombardeos, que reavivaron el temor entre los habitantes a una reanudación de la guerra.

Catar, mediador del conflicto, dijo que espera que el alto el fuego en la Franja de Gaza auspiciado por Estado Unidos se mantenga pese a una "violación" del acuerdo.

