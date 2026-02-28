Jefe de la ONU condena "escalada" en Oriente Medio antes de reunión urgente del Consejo de Seguridad

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó este sábado "la escalada militar en Oriente Medio" tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán, horas antes de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la organización.

"Pido el cese inmediato de las hostilidades y la desescalada", dijo Guterres en un comunicado.

El Consejo de Seguridad se reunirá el sábado a las 21H00 GMT (16H00 en Nueva York) para abordar "la situación en Oriente Medio", anunció la ONU.

La reunión, en la que Guterres hará una declaración, se celebrará a iniciativa de Francia, Baréin, Colombia, Rusia y China, según una fuente diplomática.

"Exigiremos a Estados Unidos e Israel que pongan fin de inmediato a sus acciones ilegales y que están llevando a una escalada, y que se comprometan con la vía de una solución política y diplomática", declaró la misión rusa ante la ONU.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, pidió por su parte al Consejo de Seguridad que actúe "de inmediato" tras los bombardeos contra su país.

En una carta dirigida a Naciones Unidas, afirmó que Estados Unidos e Israel deberán "asumir plena y totalmente las consecuencias de sus acciones ilegales" y aseguró que Teherán estaba actuando en "legítima defensa" ante este "acto de agresión".

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la respuesta de Teherán con salvas de misiles en toda la región, han desatado el temor a un conflicto generalizado en Oriente Medio.