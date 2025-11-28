Jefe de la ONU condena "violación de los principios democráticos" tras golpe en Guinea-Bisáu

El secretario general de la ONU, António Guterres, está "profundamente preocupado" después de que el ejército de Guinea-Bisáu tomara el poder esta semana tras destituir al presidente de ese país de África Occidental, informó su portavoz este jueves.

Guterres subraya que cualquier desprecio por la voluntad del pueblo que emitió su voto de manera pacífica durante las elecciones generales del 23 de noviembre constituye una violación inaceptable de los principios democráticos, dijo Stéphane Dujarric en un comunicado.

Dujarric agregó que el jefe de la ONU pidió la "restauración inmediata e incondicional del orden constitucional", después del golpe en el que los militares detuvieron al mandatario saliente e interrumpieron el proceso electoral en curso.

Guinea-Bisáu ha sufrido cuatro golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974, además de una serie de intentos golpistas.

