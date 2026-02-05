Jefe de la ONU considera fin del acuerdo nuclear entre EEUU y Rusia un "momento grave" para la paz

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó el miércoles a Washington y a Moscú a alcanzar rápidamente un nuevo tratado de no proliferación de armas nucleares, al considerar la expiración del actual "un momento grave para la paz y la seguridad internacional".

El acuerdo Nuevo START finalizó el jueves a las 00H00 GMT, liberando formalmente a Moscú y Washington de una serie de restricciones sobre sus arsenales nucleares.

"Por primera vez en más de medio siglo, nos enfrentamos a un mundo sin límites vinculantes para los arsenales nucleares estratégicos" de Rusia y Estados Unidos, declaró Guterres en un comunicado.

Aañadió que el Nuevo START y otros tratados de control de armas habían "mejorado drásticamente la seguridad de todos los pueblos".

"Esta disolución de décadas de logros no podría llegar en peor momento: el riesgo de que se utilice un arma nuclear es el más alto en décadas", afirmó, sin dar más detalles.

Guterres exhortó a Washington y Moscú a "regresar a la mesa de negociaciones sin demora y acordar un marco sucesor".

Rusia y Estados Unidos controlan conjuntamente más del 80% de las ojivas nucleares del mundo, pero los acuerdos de control de armas se han ido debilitando.

El Nuevo START, firmado por primera vez en 2010, limitaba el arsenal nuclear de cada parte a 1.550 ojivas estratégicas desplegadas, una reducción de casi el 30% con respecto al límite anterior establecido en 2002.

También permitía a cada parte realizar inspecciones in situ del arsenal nuclear de la otra, aunque las inspecciones se suspendieron en 2023.

En septiembre de 2025, el presidente ruso Vladimir Putin había propuesto a Washington prolongar por un año los términos del tratado, una propuesta calificada entonces de "buena idea" por su homólogo estadounidense Donald Trump, pero a la que Estados Unidos no dio seguimiento.