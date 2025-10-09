Jefe de la ONU insta a todas las partes a cumplir plenamente acuerdo para Gaza

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, saludó este miércoles el acuerdo anunciado por Donald Trump entre Israel y Hamás sobre la primera fase de su plan de paz para Gaza, e instó a las partes a "respetar plenamente" sus términos.

"Todos los rehenes deben ser liberados de manera digna. Debe alcanzarse un acuerdo de alto el fuego permanente. Los combates deben cesar de una vez por todas. (...). El sufrimiento debe terminar", declaró en un comunicado.

También aseguró que la ONU está preparada para "aumentar el suministro de ayuda humanitaria" de forma sostenible y participar en la reconstrucción del devastado territorio palestino.

