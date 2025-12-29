Jefe de la ONU pide seriedad para 2026 ante el "caos" mundial

La ONU describió en su mensaje de Año Nuevo un mundo sumido en el caos y pidió a los líderes seriedad para centrarse en los problemas que enfrentan la población y el planeta para salir de una situación de "violencia" y "división".

Las Naciones Unidas pasan por momentos críticos; de los US$45.000 millones que solicitó en 2025 para financiar proyectos, solo consiguió US$12.000 millones, el nivel más bajo en una década. Estos fondos permitieron ayudar solamente a 98 millones de personas, es decir, 25 millones menos que el año anterior.

"Al entrar en el nuevo año, el mundo se encuentra en una encrucijada. El caos y la incertidumbre nos rodean. División. Violencia. Colapso climático. Y violaciones sistemáticas del derecho internacional", dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en un mensaje de video.

Con múltiples conflictos activos, como el de Ucrania, los líderes mundiales tienen la obligación de hacer lo posible para aliviar el sufrimiento humano, así como de luchar contra el cambio climático y mitigar sus consecuencias.

"Hago un llamamiento a los líderes de todo el mundo: pónganse serios. Elijan a las personas y al planeta por encima del dolor", dijo Guterres.

El secretario de la ONU criticó que el gasto militar de los países ha aumentado casi 10% este año hasta alcanzar los 2,7 billones de dólares, lo que supone 13 veces el gasto mundial total en ayuda al desarrollo.

Las guerras están causando estragos a niveles nunca vistos desde la Segunda Guerra Mundial, añadió. "En este nuevo año, decidamos establecer nuestras prioridades. Un mundo más seguro comienza invirtiendo más en la lucha contra la pobreza y menos en las guerras. La paz debe prevalecer", dijo Guterres, que en 2026 dejará el cargo de secretario general.

Gran parte de la disminución en los fondos para el desarrollo se debe a los recortes ordenados por Donald Trump en ese sector.