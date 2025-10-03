Jefe de la ONU se dice "alentado" por declaración de Hamas sobre plan de paz en Gaza

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el viernes la declaración de Hamas de liberar a los rehenes en virtud del plan de paz para Gaza anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump.

“El secretario general acoge con satisfacción y se siente alentado por la declaración de Hamas en la que anuncia su disposición a liberar a los rehenes y a entablar conversaciones basadas en la propuesta del presidente estadounidense”, declaró el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric, en un comunicado.

Guterres “insta a todas las partes a aprovechar esta oportunidad para poner fin a este trágico conflicto en Gaza”, agregó.

