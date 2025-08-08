Jefe de la ONU tilda de "peligrosa escalada" plan de Israel sobre Ciudad de Gaza
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar "gravemente alarmado" por la decisión de Israel de "tomar el control de la Ciudad de Gaza" y alertó de que supone una "peligrosa escalada" en el conflicto de casi dos años en ese territorio palestino.
"El secretario general está gravemente alarmado por la decisión del gobierno de Israel de 'tomar el control de la Ciudad de Gaza'. Esta decisión marca una peligrosa escalada y corre el riesgo de profundizar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos, y podría poner en peligro más vidas, incluyendo a los rehenes (israelíes) restantes", advirtió Stephanie Tremblay, portavoz de Guterres, en un comunicado.
