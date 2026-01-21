Jefe de ONU arremete contra dirigentes "que pisotean el derecho internacional"

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció el miércoles en X a los dirigentes que "pisotean el derecho internacional", en pleno discurso en Davos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien reiteró sus ambiciones sobre Groenlandia.

"Cuando los dirigentes pisotean el derecho internacional, eligiendo las normas que respetan y las que ignoran, socavan el orden mundial y establecen un precedente peligroso", estimó el jefe de la ONU.

"Cuando un puñado de individuos puede moldear los relatos globales, influir en elecciones o dictar los términos del debate público, nos enfrentamos a desigualdades, así como a la corrupción de las instituciones y de nuestros valores comunes", añadió.