Jefe del OIEA pide explicación a Irán por nuevos túneles en instalación nuclear

El director del organismo de vigilancia nuclear de Naciones Unidas instó el miércoles a Irán a explicar por qué hay nuevos túneles alrededor de una instalación nuclear, aunque se mostró optimista de que las conversaciones entre Washington y Teherán culminen en un acuerdo.

Imágenes satelitales publicadas el miércoles por un centro de estudios de Washington muestran un nuevo túnel, muy profundo y cercano a otro más antiguo, alrededor de la instalación nuclear de Natanz, y un nuevo perímetro de seguridad.

"He planteado este asunto repetidamente y lo seguiré haciendo", dijo a la prensa Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), durante una visita a Washington.

Grossi, quien estuvo en Teherán la semana pasada, dijo que todos los países deben informar al OIEA sus intenciones de construir alrededor de instalaciones nucleares, pero que Irán tiene una postura "única en el mundo" que le impide informar al organismo con antelación.

"Les preguntamos '¿para qué sirve esto?', nos dicen 'no es asunto suyo'", dijo Grossi, y añadió que "no se puede descartar" que los túneles almacenen material no declarado.

Indicó que expertos iraníes y del OIEA se reunirían para hacer seguimiento a su visita y se ubicarán cámaras en las instalaciones nucleares.

Irán y Estados Unidos han sostenido dos rondas de conversaciones desde que el presidente Donald Trump pidió una solución diplomática para evitar el conflicto.

Se espera una nueva ronda de conversaciones técnicas este fin de semana.

"Creo que existe la expectativa general de que esto salga bien y de que el acuerdo sea verificado por el OIEA", consideró Grossi.

En 2018, Trump anuló un acuerdo negociado durante la administración de Barack Obama y reimpuso sanciones drásticas a Teherán, que en represalia se fue distanciando del trato para limitar su programa nuclear.

Sin embargo, el mandatario republicano ha expresado su esperanza de lograr un nuevo acuerdo por la vía diplomática y ha desalentado a Israel de atacar militarmente a Irán.

Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas con la República Islámica desde 1980.

burs-sct/mlm/ag/atm