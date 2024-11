Jennifer Garner revela una noticia muy triste en una emotiva publicación de Acción de Gracias

En la previa del Día de Acción de Gracias, una de las celebraciones más importantes que tiene Estados Unidos junto con la Navidad, Jennifer Garner anunció la muerte de su perro Birdie, un golden retriever que llegó a su vida tras la separación que sufrió con Ben Affleck en 2015. La actriz compartió la noticia a través de Instagram para informarle a sus seguidores debido a que subía contenido de manera regular de su mascota a las redes sociales.

“Birdie nos hizo saber el jueves que no se sentía bien (Birdie es una reconocida amante de la comida y nunca se saltaba una)”, escribió Garner en la publicación. Además, añadió: “Nos sorprendió saber que no solo estaba muy enferma, sino que estaba al final de su vida”.

El hecho ocurrió días después de que su hija, Violet Affleck, regresará de la universidad para festejar el Día de Acción de Gracias en Familia. “El veterinario nos dijo que los perros suelen aguantar hasta que su dueño regresa a casa de la universidad”, agregó la actriz que participó en películas como Daredevil, Deadpool 3 y Si Tuviera 30, entre otras.

“Creemos que Birdie hizo precisamente eso para que pudiéramos acariciar juntos sus suaves orejas y agradecerle por ser el mejor perro del mundo”, sostuvo Garner. Además, explicó que Birdie, antes de llegar a sus vidas en el año 2015, fue entrenada como un perro de terapia para visitar el Hospital Infantil de Los Ángeles.

“Sabías exactamente como darle a la gente lo que necesitaba… Vivió una vida de perro feliz y ahora está en el papel que nació para desempeñar: el de chica ángel”, expresó la actriz de 52 años en el posteo. “Es un regalo amar y ser amado por una criatura como Birdie The Doggie”, agregó.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer para ofrecer sus condolencias por su perdida. “No te disculpes por tu dolor. Nuestros bebés peludos son nuestra familia”, comentó un usuario como respuesta al sentido mensaje que adjunto la estrella de cine y televisión junto con las imágenes y videos de Birdie.

La ruptura de Jennifer Garner con Ben Affleck

Birdie llegó a la vida de Jennifer Garner y de sus hijos luego de la traumática separación que tuvo con Ben Affleck en el año 2015, después de alrededor de 10 años de relación. El aclamado actor, quien protagonizo un sinfín de películas icónicas, responsabilizó a sus problemas con el alcohol como el principal culpable de su ruptura en The Howard Stern Show en el 2021.

“Tuvimos un matrimonio que no funcionó”, reconoció Affleck en la entrevista. Además, añadió: “Esto pasa. Era alguien a quien amo y respeto, pero con quien ya no debería estar casado… lo que hice fue beberme una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, lo que no resulto ser la solución”.

“Parte de la razón por la que comencé a beber alcohol fue porque me sentía atrapado”, reveló el actor, que en la actualidad se encuentra en pareja con Jennifer Lopez. Luego de todo el revuelo mediático que se generó en torno a sus declaraciones, Affleck aclaró en The Hollywood Reporter que su comportamiento era su responsabilidad y desligó a Garner de la responsabilidad.

“Es la persona más brillante en cualquier lugar, el más carismático, el más generoso”, le dijo Garner a Vanity Fair unos meses después. “Es un tipo complicado. Siempre digo que cuando su sol brilla sobre ti, lo sientes, pero cuando el sol brilla en otro lugar, hace frío”, reflexionó la actriz sobre su relación fallida con Affleck.

