Jerar Encarnación regresa a los Gigantes tras cirugía en la mano izquierda en marzo

SAN FRANCISCO (AP) — Bob Melvin ha estado esperando la oportunidad de escribir el nombre de Jerar Encarnación en la alineación de San Francisco.

El versátil dominicano Encarnación salió de la lista de lesionados de 60 días el lunes y estuvo disponible para el primer partido de una serie de cuatro juegos contra los Padres de San Diego en el Oracle Park, aunque aún no en la alineación titular. Melvin espera que pueda comenzar el martes, ya sea en la primera base o en el jardín derecho.

Encarnación se sometió a una cirugía en marzo por una fractura en su mano izquierda después de lesionarse al intentar hacer una atrapada lanzándose durante los entrenamientos de primavera. Bateó para .302 con dos jonrones y 14 carreras impulsadas en la Liga del Cactus después de batear para .248 con cinco cuadrangulares y 19 carreras impulsadas en 113 turnos al bate el año pasado.

“Sabemos que puede darnos algo de poder y tiene poder para todos los campos. Lo vimos al final del año pasado, lo vimos en los entrenamientos de primavera. Cuando estábamos a punto de salir de la pretemporada, iba a tener muchos turnos al bate”, afirmó Melvin.

Los Gigantes podrían beneficiarse de un gran impulso en el plato, y Encarnación espera cumplir.

“Voy a hacer lo que pueda para contribuir al equipo”, dijo Encarnación, oriundo de la República Dominicana, quien debutó en las Grandes Ligas con Miami en 2022 y se unió a San Francisco como agente libre el pasado mayo.

Los Gigantes enviaron al jardinero venezolano Luis Matos a Triple-A Sacramento para que pueda desarrollarse más y jugar regularmente.

San Francisco regresó a casa después de haber perdido cinco de nueve juegos en su gira por Washington, Detroit y Miami. Los Giagantes llegaron al lunes habiendo anotado solo 30 carreras en sus últimos 14 juegos, la menor cantidad del club en un período similar desde que se limitaron a 28 carreras del 20 de junio al 5 de julio de 2013.

“Lo bueno de él es que puede jugar en múltiples posiciones, puede batear como emergente. Es agradable tenerlo de vuelta. En el entrenamiento de primavera estábamos hablando de lo impactante que iba a ser. Estaba teniendo una gran primavera y de repente sabés que está fuera por un tiempo. Se siente bien en el plato, conectó algunos jonrones los últimos días, está listo para jugar”, comentó Melvin.

Encarnación ha estado ansioso por reunirse con los Gigantes, pero abrazó su fe y que tomó el tiempo necesario para recuperarse completamente y regresar. Se perdió los primeros 59 juegos, luego hizo siete apariciones de rehabilitación con Triple-A Sacramento la semana pasada, jugando tres juegos en la primera base, comenzando dos como bateador designado y dos más en el jardín derecho.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

