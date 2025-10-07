Jerry Jones se disculpa por gesto obsceno hacia fans y dice que fue involuntario

FRISCO, Texas (AP) — El propietario de los Cowboys de Dallas, Jerry Jones, afirma que su gesto obsceno hacia los aficionados en el MetLife Stadium al final de la victoria por 37-22 sobre los Jets de New York fue involuntario y que su intención era hacer un "pulgar arriba" para celebrar con los aficionados de los Cowboys.

Jones fue captado en un video que se volvió viral sonriendo ampliamente mientras señalaba a los aficionados antes de mostrar brevemente el gesto el domingo. Dijo en su programa de radio el martes que estaba interactuando con los aficionados de Dallas, no con los de los Jets.

"Eso fue desafortunado. Fue una especie de intercambio con nuestros aficionados que estaban frente a nosotros", comentó Jones en radio. "Había una multitud de aficionados de los Cowboys frente a nosotros, no de los Jets, de los Cowboys. Todo el estadio estaba rebosante de entusiasmo por los Cowboys y ciertamente al final del juego".

La liga no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

"(El gesto) fue involuntario de mi parte porque fue justo después de que anotamos nuestro último touchdown, y todos estábamos emocionados por ello", expresó Jones. "No hubo ningún problema de antagonismo ni nada por el estilo. Simplemente hice el gesto equivocado con la mano. Fue algo hecho inadvertidamente. No estoy bromeando. Si quieren llamarlo accidental, pueden llamarlo accidental. Pero se aclaró bastante rápido. Tuve la oportunidad de verlo. Se aclaró bastante rápido, pero la intención era 'pulgar arriba', y básicamente señalar a nuestros aficionados porque todos estaban saltando emocionados".

Al final de la temporada 2024, la NFL multó al propietario de los Panthers de Carolina, David Tepper, por lanzar una bebida a los aficionados en Jacksonville.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes