Jesse Jackson hospitalizado por trastorno neurológico

CHICAGO (AP) — El reverendo Jesse Jackson, quien ha estado recibiendo atención continua en su hogar, ha sido hospitalizado con un raro trastorno neurológico, según su organización con sede en Chicago.

El líder de los derechos civiles, de 84 años, fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson hace más de una década. Sin embargo, su organización Rainbow/PUSH informó el miércoles por la noche que estaba bajo observación por parálisis supranuclear progresiva, o PSP, un trastorno neurodegenerativo que ha estado "manejando durante más de una década" y para el cual recibió un diagnóstico en abril.

"La familia agradece todas las oraciones en este momento", dice el comunicado.

No está claro si Jackson tiene tanto Parkinson como PSP, que tienen síntomas similares, o únicamente la PSP que se confirmó este año. Un portavoz de Rainbow/PUSH no respondió de inmediato a una solicitud de aclaración el jueves.

Después de revelar el diagnóstico de Parkinson en 2017, Jackson continuó haciendo apariciones públicas, incluso en la Convención Nacional Demócrata de 2024 en Chicago. El dos veces candidato presidencial dejó su puesto como líder de su organización Rainbow/PUSH en 2023 y su hijo, Yusef Jackson, asumió el cargo de director de operaciones el año pasado.

El mayor de los Jackson ha estado usando una silla de ruedas y continuó yendo a la oficina regularmente hasta hace unos meses, dijeron miembros de la familia.

En los últimos meses, sus familiares, incluidos sus hijos, el representante estadounidense Jonathan Jackson y Jesse Jackson Jr., un excongresista de Illinois que busca la reelección, han estado proporcionando atención las 24 horas en turnos.

El reverendo ha tenido dificultades para mantener los ojos abiertos y no puede hablar. Pero ha encontrado formas de comunicarse con familiares y amigos que lo visitan, relató su hijo Jesse Jackson Jr. a LA NACION el mes pasado.

"Te apretará la mano", afirmó.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.