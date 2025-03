Jimmy Butler se lleva una paliza en su vuelta a Miami

En su primer regreso a Miami, Jimmy Butler y sus Golden State Warriors fueron machacados este martes por los Heat por 112-86 en una jornada en que se conoció que Damian Lillard (Bucks) será baja indefinida por una trombosis venosa profunda.

Butler, quien forzó su salida de los Heat en febrero tras seis años encabezando la franquicia, tuvo una discreta actuación ante sus antiguos aficionados con sólo 11 puntos y 6 rebotes en 29 minutos en pista.

El equipo de San Francisco no superó la baja de su líder, Stephen Curry, por una lesión de pelvis pero sigue luciendo un gran registro desde la llegada de Butler, con 16 victorias y cuatro derrotas.

"Me ha pasado en muchos lugares y me imagino que ahora me pasará aquí también. Estoy acostumbrado", dijo Butler sobre los abucheos que escuchó del público de Florida. "Este es un lugar enorme para mi carrera. Sigo diciendo que estoy muy agradecido y que no soy rencoroso con nadie".

Los Heat, con una motivación extra ante la presencia de su exlíder, estuvieron comandados por el pívot Bam Adebayo (27 puntos y 8 rebotes), el gran socio de Butler en las dos Finales alcanzadas en 2020 y 2023.

"Lo principal del regreso de Jimmy es que los Heat estaban preparados", reconoció el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. "Creo que fue lo duro que jugaron y lo bien que compitieron. Lo tomaron con nosotros".

. Dos triple-dobles en Knicks

Por primera vez en la historia de la franquicia, dos jugadores de los New York Knicks firmaron el martes un triple doble en el triunfo 128-113 sobre los Dallas Mavericks.

La demoledora pareja que conformaron el alero Josh Hart (16 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias) y el pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns (26 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias) impulsó a los Knicks, bien secundados además por el británico OG Anunoby (35 tantos).

Naji Marshall logró 38 puntos en vano para los Mavericks, que afrontan un espinoso final de temporada con la desconcertante venta de su líder, Luka Doncic, y la epidemia de lesionados entre los que se cuentan Kyrie Irving y Anthony Davis.

. Los líderes mandan

El cierre de la jornada vio triunfos de los líderes de ambas conferencias. Los Oklahoma City Thunder, jefes del Oeste, vencieron 121-105 a los Sacramento Kings y llegaron a las 60 victorias en sus 72 partidos disputados este curso.

El estelar Shai Gilgeous-Alexander terminó con 32 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias para los Thunder, que encaran los playoffs lanzados con 14 triunfos en sus últimos 15 partidos.

Los Cavaliers, primeros del Este (58-14), tuvieron que sudar algo más para deshacerse de los Portland Trail Blazers por 122-111. El base Darius Garland, con 27 puntos, se echó a los 'Cavs' a la espalda en la recta final ante la ausencia de Donovan Mitchell, que recibió un descanso.

. Lillard, baja indefinida

Los Milwaukee Bucks dieron a conocer el martes que el veterano Damian Lillard será baja indefinida por una trombosis venosa profunda en la pantorrilla derecha, un golpe muy duro para las aspiraciones de la franquicia en los playoffs.

"Lillard está tomando medicación anticoagulante, que ha estabilizado la trombosis venosa profunda, y seguirá haciéndose pruebas periódicas", dijeron los Bucks en un comunicado.

El equipo que lidera Giannis Antetokounmpo expresó su confianza en que el problema de Lillard haya sido detectado a tiempo para que no vuelva a ocurrir.

-- Resultados del martes en la NBA:

Charlotte Hornets - Orlando Magic 104-111

Detroit Pistons - San Antonio Spurs 122-96

Miami Heat - Golden State Warriors 112-86

NY Knicks - Dallas Mavericks 128-113

Houston Rockets - Atlanta Hawks 121-114

Utah Jazz - Memphis Grizzlies 103-140

Portland Trail Blazers - Cleveland Cavaliers 111-122

Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder 105-121

