Johnson anota 34 puntos y Hawks vencen 126-102 a Timberwolves rompiendo racha de siete derrotas

ATLANTA (AP) — Jalen Johnson anotó 34 puntos y los Hawks de Atlanta superaron los 30 puntos de Anthony Edwards para Minnesota al vencer el miércoles 126-102 a los Timberwolves, poniendo fin a una racha de siete derrotas consecutivas.

Atlanta tomó el control al superar a Minnesota 37-23 en el segundo cuarto, liderando 70-49 al descanso.

Johnson añadió diez rebotes y seis asistencias. Onyeka Okongwu tuvo 17 puntos y Dyson Daniels sumó 11 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias. Daniels también logró dos robos y dos bloqueos.

Los Hawks consiguieron su primera victoria desde que vencieron a Filadelfia 120-117 el 14 de diciembre y mejoraron a 6-11 en casa.

Los Hawks se vieron reforzados por el regreso de Kristaps Porzingis, quien anotó 16 puntos en 17 minutos desde el banquillo después de perderse diez juegos por una enfermedad.

Luke Kennard añadió 15 puntos desde el banquillo de Atlanta.

Edwards, nativo de Atlanta, anotó 24 puntos en la primera mitad. Los Timberwolves no tuvieron suficiente profundidad en el marcador para mantenerse al ritmo de los Hawks.

Julius Randle anotó 19 puntos y Johnny Juzang tuvo diez. Minnesota no tuvo otro jugador que anotara en cifras dobles. Jaden McDaniels tuvo ocho puntos mientras que Rudy Gobert y Donte DiVincenzo anotaron seis cada uno. Gobert consiguió 11 rebotes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes