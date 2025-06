Johnson minimiza influencia de Musk y dice que republicanos aprobarán ley fiscal

ATLANTA (AP) — Con una combatividad poco característica, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson tomó partido claramente el domingo en la ruptura del presidente Donald Trump con el megamillonario Elon Musk.

El líder republicano de la Cámara y firme aliado de Trump dijo que las críticas de Musk al masivo proyecto de ley de política fiscal y presupuestaria del Partido Republicano no descarrilarán la medida, y minimizó la influencia de Musk sobre el Congreso controlado por el Partido Republicano.

“No elaboré una pieza legislativa para complacer al hombre más rico del mundo”, declaró Johnson en “This Week” de ABC. “Lo que estamos tratando de hacer es ayudar a los estadounidenses trabajadores que están tratando de mantener a sus familias y llegar a fin de mes”, insistió Johnson.

Johnson dijo que ha intercambiado mensajes de texto con Musk desde que el exjefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump se pronunció en contra del proyecto de ley del Partido Republicano.

Musk lo calificó de “abominación” que aumentaría las deudas de Estados Unidos y amenazaría la estabilidad económica. Instó a los votantes a inundar el Capitolio con llamadas para votar en contra de la medida, que está pendiente en el Senado después de haber sido aprobada por la Cámara. Su crítica provocó un intercambio de mensajes enojados en las redes sociales con Trump, quien dijo a los periodistas durante el fin de semana que no tiene deseos de reparar su relación con Musk.

El presidente de la Cámara desestimó las amenazas de Musk de financiar a los opositores, incluso demócratas, de los miembros republicanos que apoyan el proyecto de ley de Trump.

“No hemos recibido casi ninguna llamada a las oficinas, ningún miembro republicano del Congreso”, indicó Johnson. “Y creo que eso indica que la gente está adoptando una actitud de esperar y ver. Algunos pueden estar convencidos por algunos de sus argumentos, pero el resto entiende: esta es una pieza legislativa muy emocionante”.

Johnson argumentó que Musk todavía cree “que nuestras políticas son mejores para el florecimiento humano. Son mejores para la economía de Estados Unidos. Son mejores para todo en lo que él está involucrado con su innovación, creación de empleo y emprendimiento”.

El presidente de la Cámara y otros republicanos, incluido el jefe de presupuesto de la Casa Blanca de Trump, continuaron rechazando las previsiones de que sus planes fiscales y presupuestarios aumentarán los déficits anuales y, por lo tanto, inflarán una deuda nacional que ya se acerca a los 40 billones de dólares.

Johnson insistió en que Musk tiene mala información, y el presidente de la Cámara disputó las previsiones de la Oficina de Presupuesto del Congreso no partidista que califica la legislación presupuestaria.

El proyecto de ley extendería los recortes de impuestos de Trump de 2017, reduciría el gasto y disminuiría algunos otros gravámenes, pero también dejaría a unas 10,9 millones de personas sin seguro de salud y aumentaría los déficits en US$2,4 billones durante la década, según el análisis de la CBO. El presidente de la Cámara contraatacó con argumentos que los republicanos han hecho durante décadas: que los impuestos más bajos y los recortes de gastos impulsarían el crecimiento económico que garantizaría la caída de los déficits. Los déficits anuales y la deuda total en realidad aumentaron durante las administraciones de Ronald Reagan y George W. Bush, y durante la primera presidencia de Trump, incluso después de amplios recortes de impuestos. Russell Vought, quien dirige la Oficina de Presupuesto y Gestión de la Casa Blanca, señaló en Fox News Sunday que los analistas de la CBO basan sus modelos en “líneas de base artificiales”. Debido a que la ley fiscal de 2017 estableció que las tasas más bajas expirarían, las estimaciones de costos de la CBO, argumentó Vought, presumen un retorno a las tasas más altas antes de que esa ley entrara en vigor. Vought reconoció que el mandato de la CBO es analizar la legislación y la ley actual tal como está escrita, pero dijo que la oficina podría emitir análisis adicionales, insinuando que serían más favorables a los objetivos del Partido Republicano. Al ser preguntado si la Casa Blanca pediría estimaciones alternativas, Vought nuevamente puso la carga sobre la CBO, repitiendo que las reglas del Congreso permiten que la oficina publique más análisis. Mientras tanto, otros republicanos abordaron la batalla Trump-Musk con cautela. “Como exluchador profesional, aprendí hace mucho tiempo a no interponerme entre dos luchadores”, manifestó el senador de Oklahoma Markwayne Mullin en “State of the Union” de CNN. Incluso comparó a los dos empresarios multimillonarios con una pareja casada. “El presidente Trump es un amigo mío, pero no necesito involucrarme, puedo tener amigos que tengan desacuerdos”, dijo Mullin. “Mi esposa y yo nos amamos profundamente y de vez en cuando, bueno, en realidad bastante a menudo, a veces ella no está de acuerdo conmigo, pero eso no significa que no podamos mantenernos enfocados en lo que es mejor para nuestra familia. En este momento, puede haber un desacuerdo, pero estamos enfocados en lo que es mejor para el pueblo estadounidense”. ___________________________________ El corresponsal Gary Fields contribuyó desde Washington. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.