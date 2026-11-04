Jon Ossoff, la nueva estrella ascendente de los demócratas, arremete contra Trump tras su triunfo en Georgia

ATLANTA.- El senador de Georgia, Jon Ossoff, fue reelegido el martes para un segundo mandato, conservando un escaño clave para los demócratas al derrotar al representante republicano Mike Collins en una contienda que catapultó al miembro más joven del Senado a la vanguardia de las estrellas nacionales de su partido, que busca frenar al presidente Donald Trump en sus últimos años en la Casa Blanca.

Figura emergente de cara a las presidenciales de 2028, Ossoff dijo este martes que los triunfos de su partido representan el repudio de los estadounidenses a la “corrupción” e “incompetencia” de Donald Trump.

Con 39 años, Ossoff inclinó la contienda a su favor frente al republicano Mike Collins.

“Con victorias arrolladoras y contundentes, el pueblo estadounidense ha repudiado la depravación, la corrupción y la incompetencia del fracasado presidente saliente Donald Trump”, dijo Ossoff en un enérgico discurso ante sus seguidores.

#Destino2026 | El senador Jon Ossoff agradeció a su equipo y votantes tras lograr una victoria decisiva en Georgia. En su discurso criticó al presidente Donald Trump.



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Ossoff ha insistido que no “tiene ninguna intención” de lanzarse a la carrera por la Casa Blanca, pero ya despunta como una de las alternativas de los demócratas para las elecciones de 2028.

Muchos de sus seguidores en Atlanta en los últimos días expresan abiertamente su apoyo a una eventual candidatura del senador reelegido.

“Necesitamos sangre nueva” en la política, declaró la enfermera Gracie Surface, tras apoyar a Ossoff en las urnas.

Carrera

Ossoff comenzó el ciclo electoral como uno de los principales objetivos republicanos y el único senador demócrata que se postulaba para la reelección en un estado que Trump ganó en 2024. Pero desde el principio, el senador se presentó como un crítico acérrimo de Trump , con duras críticas a “un presidente fracasado” que se convirtieron en un elemento básico de las redes sociales de los votantes en todo el país.

Jon Ossoff Mike Stewart - AP

Se convirtió en una máquina de recaudar fondos, consiguiendo más de 100 millones de dólares y desatando especulaciones sobre una posible candidatura presidencial en 2028 para suceder al hombre que, según él, ha utilizado el Salón Oval para enriquecerse y dañar el sistema político y económico de Estados Unidos.

Trump había respaldado a Collins para la nominación republicana en un estado donde el presidente basó sus falsas afirmaciones de que su derrota en 2020 fue fraudulenta.

Pero el congresista, que cumplía su segundo mandato y fue elegido inicialmente haciéndose eco de las mentiras electorales de Trump, nunca logró consolidarse. Tuvo dificultades para recaudar fondos, gestionar su alianza con el presidente y defenderse de sus vínculos con nacionalistas blancos y de una investigación ética de la Cámara de Representantes aún sin resolver.

Fue una campaña mordaz en la que Ossoff arremetió repetidamente contra Collins, tildándolo de “fanático” y haciendo hincapié en las publicaciones pasadas del congresista en las redes sociales, las comunicaciones de su antiguo jefe de gabinete con supremacistas blancos y la defensa del nacionalismo blanco por parte del yerno de Collins.

Collins insistió en que siempre había denunciado el racismo y el antisemitismo, pero el ataque lo dejó prácticamente incapaz de lanzar contraataques argumentando que Ossoff era demasiado liberal para Georgia.

Enfoque agresivo

Ossoff fue elegido por primera vez en 2020, derrotando al senador republicano David Perdue en una segunda vuelta celebrada el día antes de que los partidarios de Trump atacaran el Capitolio de los Estados Unidos con la esperanza de impedir la certificación del demócrata Joe Biden como presidente electo. Su compañero demócrata, el senador Raphael Warnock, ganó una elección especial al mismo tiempo, rompiendo ambos barreras históricas: Warnock como el primer senador negro de Georgia y Ossoff como su primer senador judío.

Ossoff habla tras su triunfo ERIK S. LESSER - AFP

Warnock fue reelegido en 2022 con una campaña más enfocada en los votantes moderados indecisos de Georgia, lo que refleja la diferencia que suponía para un senador demócrata postularse a la reelección con Biden en la Casa Blanca en comparación con Trump. Aun así, el enfoque abiertamente agresivo de Ossoff inicialmente pareció una apuesta arriesgada para algunos demócratas. Pronto se convirtió en un modelo a seguir: Ossoff organizaba mítines meticulosamente preparados donde lanzaba sus mordaces críticas al presidente, mientras jóvenes asesores editaban rápidamente videos que se distribuían en línea en tiempo real.

Durante esta campaña, Jon Ossoff logró la atención mediática gracias en parte a su descripción de Trump durante un mitin: “Se duerme en las reuniones. Juega al golf y vende acciones. No quiere hacer el trabajo [de presidente]. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador (...) ofrecido por el emir de Qatar”.

La frase dio en el blanco. El video causa sensación en las redes sociales y, de paso, puso bajo los reflectores a Natalie Harp, la omnipresente pero poco conocida asistente de Donald Trump.

Ossoff says that Trump doesn’t want to do his job but wants to “travel with Natalie” pic.twitter.com/aDLMKFeMmR — Aaron Rupar (@atrupar) August 16, 2026

Ossoff ridiculizó a “Prince Don Jr.”, Eric Trump y Jared Kushner, hijos del presidente y yerno, por sus negocios internacionales. El senador pidió el fin de la guerra con Irán, la reversión de muchos de los recortes de impuestos de Trump y criticó duramente los aranceles del presidente. Destacó su propuesta legislativa, actualmente estancada, para prohibir que los miembros del Congreso negocien acciones individuales y propuso una enmienda constitucional para limitar el financiamiento corporativo en las campañas electorales.

El senador también abordó con cautela la política israelí, afirmando que valora la seguridad de Israel y “la vida de los palestinos inocentes”. Ha votado a favor de cierta ayuda militar estadounidense a Israel y en contra de otras subvenciones para municiones. Ossoff declaró que el ejército israelí ha violado las normas internacionales de guerra en Gaza, pero evitó la cuestión de si Israel está cometiendo genocidio, una acusación formulada por algunos sectores del ala izquierda del Partido Demócrata. Ossoff afirmó que esa es una cuestión que debe decidir la Corte Penal Internacional.

Ossoff también aprovechó el trabajo que ha realizado para sus electores en Georgia, obteniendo el respaldo de algunos funcionarios republicanos locales en ese estado históricamente conservador, quienes dijeron que ha sido un defensor eficaz de la ayuda para los damnificados por huracanes, las inversiones en infraestructura y otros fondos federales.

Sus seguidores elogian su “autenticidad”, su “empatía” y su capacidad para sumar apoyos más allá de las divisiones partidistas.

Incluso, Ossoff evoca la imagen del expresidente Barack Obama. “Cuando habla, me recuerda a Barack Obama (...) es auténtico”, afirma Mary, una afroamericana sexagenaria que participó en la campaña puerta a puerta.

Agencias AP y AFP