Jonrón de Cowser en la 9na da triunfo 5-3 a Orioles sobre Tigres que pierden 8 al hilo

BALTIMORE (AP) — Colton Cowser conectó un jonrón de tres carreras ante Kenley Jansen con dos outs en la novena entrada, y los Orioles de Baltimore vencieron 5-3 a Detroit en el primer juego de una doble cartelera del domingo, lo que extendió a ocho la racha de derrotas de los Tigres.

Mientras Jansen (1-3) buscaba un salvamento de cuatro outs, Jackson Holliday recibió base por bolas con un out en la novena y se robó la segunda, y el dominicano Leody Taveras también negoció boleto. Jeremiah Jackson fue retirado con un elevado, los corredores ejecutaron un doble robo y Cowser castigó un sinker en cuenta de 0-2 que viajó 440 pies, aproximadamente unas seis filas dentro de las gradas del jardín derecho-central, para su segundo jonrón de la temporada.

Jansen, tercero en la lista histórica con 483 salvamentos, desperdició un salvamento por cuarta vez en 11 oportunidades esta campaña.

Detroit ha perdido ocho seguidos por primera vez desde junio de 2023. Los Tigres no han encadenado nueve derrotas consecutivas desde agosto de 2020.

Dietrich Enns (2-0) retiró a cuatro bateadores consecutivos con apenas 11 lanzamientos.

Gunnar Henderson pegó un jonrón en la sexta entrada ante el dominicano Framber Valdez, quien permitió dos hits en seis innings.

Por Baltimore, Brandon Young permitió dos carreras sucias y cinco hits en 6 2/3 innings.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes