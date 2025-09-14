LA NACION

Jonrón de Naylor impulsa a Guardianes a victoria 3-2 sobre Medias Blancas para barrer serie

CLEVELAND (AP) — Bo Naylor impulsó las tres carreras de los Guardianes, incluyendo un jonrón que puso a su equipo por delante en la séptima entrada, y Cleveland venció el domingo 3-2 a los Medias Blancas de Chicago para completar la barrida de la serie.

Los Guardianes han ganado cuatro seguidos y nueve de los últimos diez. Están a dos y medio juegos detrás de Houston por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

Con el juego empatado 2-2, Naylor conectó un sinker elevado de Brandon Eisert (3-6) por encima de la pared en el jardín derecho-central para su duodécimo jonrón de la temporada.

Miguel Vargas tuvo dos hits, incluyendo un doble impulsor en la cuarta entrada. El jonrón de Chase Meidroth empató el marcador 1-1 en la quinta.

Matt Festa (5-3) se llevó la victoria y Cade Smith consiguió su 15° salvamento en 20 oportunidades.

Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 4-1 con una anotada.

Por los Guardianes, los dominicanos Angel Martínez de 2-1 y José Ramírez de 3-1 con una anotada.

