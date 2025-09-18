José Ramírez y Guardianes completan barrida en Detroit al ganar 3-1 y ponen al rojo vivo la división

DETROIT (AP) — José Ramírez sacudió un jonrón de dos carreras que rompió el empate en la séptima entrada después de que Tarik Skubal fuera reemplazado, y los ascendentes Guardianes de Cleveland barrieron el jueves a los alicaídos Tigres de Detroit con una victoria 3-1.

Cleveland ha ganado siete partidos consecutivos para acercarse a tres juegos y medio de los Tigres, líderes de la División Central de la Liga Americana, con poco más de una semana restante en la temporada regular. Los equipos tienen programados tres juegos más del 23 al 25 de septiembre.

Detroit ha perdido seis de sus últimos siete juegos y 15 de 22, convirtiendo una ventaja de 11 juegos y medio en una que ya no es cómoda.

Regresando de un susto por lesión la semana pasada, Skubal permitió una carrera, siete hits y ponchó a nueve en seis entradas.

El actual ganador del Cy Young de la Liga Americana y de la Triple Corona de pitcheo fue reemplazado por el derecho Troy Melton en la séptima en un juego empatado 1-1. Nueve lanzamientos después, Ramírez rompió el empate con un batazo de 368 pies al derecho.

El dominicano Jhonkensy Noel disparó un jonrón solitario que empató el juego en la cuarta entrada.

Tanner Bibee (11-11) permitió una carrera y cuatro hits con ocho ponches en seis entradas. Melton (3-2) cargó con la derrota tras permitir dos carreras con dos hits y una base por bolas en una entrada y dos tercios.

Por los Guardianes, Ramírez de 5-2, una anotada y dos producidas; Noel de 4-2, una anotada y una impulsada; y Ángel Martínez de 3-1, una anotada. El venezolano Gabriel Arias de 4-1.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 2-1. El dominicano Wenceel Pérez de 4-1.

