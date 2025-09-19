Josh Allen lanza tres touchdowns en triunfo de Bills sobre Dolphins en la NFL

Los Buffalo Bills lograron su tercera victoria consecutiva en la temporada 2026 de la liga de football americano (NFL) este jueves, al vencer 31-21 a Miami Dolphins en el Highmark Stadium en Buffalo.

Josh Allen lanzó para 213 yardas y tres touchdowns para los Bills. Ganador del premio al Jugador Más Valioso en 2024, Allen completó 22 de sus 28 pases.

Una penalidad de Zach Sieler al entrar en contacto con el pateador en un cuarto intento, le permitió a Allen extender la secuencia y eventualmente anotar el touchdown de la victoria con un lanzamiento de 15 yardas para Khalil Shakir.

"No hay victorias morales", dijo el mariscal de campo de Miami, Tua Tagovailoa. "Debemos capitalizar cuando tenemos oportunidades, nunca es bueno perder, ganamos juntos y perdemos juntos".

Buffalo completó seis de sus once pases en tercer intento y superó a Miami en yardas totales 360 a 276.

Cuando estaba abajo en el marcador por un touchdown, Tagovailoa tomó el ovoide para los Dolphins y, aunque se acercó a la zona roja, todo terminó con una nueva intercepción en un intento de pase para Jaylen Waddle.

Tagovailoa, quien vivió días complicados ante la presión de los medios y los malos resultados, completó 22 de 34 pases con dos touchdowns.

Miami se respaldó en los pases cortos y el juego terrestre para hacerle daño a unos Bills favoritos a revalidar el título divisional, pero al final fueron sus propios errores los que inclinaron el juego a favor de los locales.

James Cook destacó en los Bills con 19 acarreos que tuvieron como resultado un touchdown y 108 yardas.

"Cuando todos tocamos la pelota, cosas grandes pueden suceder, hemos hecho un gran partido esta noche", destacó Cook.

Los Bills se mantienen con récord perfecto en el primer lugar de la división, mientras que Miami es último.

